وادي الدواسر تحتفي بمهرجان «الحبحب الخامس» اليوم

تحتفي محافظة وادي الدواسر اليوم الثلاثاء بإنطلاق مهرجان الحبحب الخامس الذي تنظمه إحدى المؤسسات الخاصة لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويشرف عليه مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة ويستمر لخمسة أيام.

وأوضح مدير مكتب السياحة بالمحافظة عايد الحماد أن مهرجان الحبحب من المهرجانات الكبيرة في محافظة وادي الدواسر والذي يحظى بحضور جماهيري كبير خاصة وانه مرتبط بمنتج الحبحب الذي يعتبر من أكبر منتجات المحافظة الزراعية وأكثرها تسويقا داخليا وخارجياً.

وبين أن المكتب يولي هذا المهرجان اهتماماً كبيراً، ويعملون على تطويره باستمرار، خاصة في مجال تنوع الفعاليات المصاحبة له من محاضرات وندوات توعوية وتثقيفية للمزارعين والمنتجين، ولأفراد المجتمع، مبيناً ان المؤسسة المنظمة للمهرجان نجحت العام الماضي في اخراجه بصورة نالت استحسان الجميع الامر الذي ادى الى الاستعانة بها لتنظيم المهرجان في نسخته لهذا العام.

من جانبه أكد المشرف على مؤسسة اشراقة النجاح للمعارض والمؤتمرات غازي المسعري أن المهرجان هذا العام سيشمل عدد من الفعاليات من بينها الأمسيات الشعرية والإنشادية والمحاضرات والندوات ومسرح الطفل والأسر المنتجة والمسابقة الخاصة بفاكهة الحبحب والجوائز القيمة طيلة أيام المهرجان، مثمنا لمحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك اهتمامه وتوجيهه المستمر حتى يخرج المهرجان بالصورة المميزة.