 وزير التعليم يرعى مسابقة ( تدبر ) للقرآن والسنة وعلومهما 1438هـ بتعليم مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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وزير التعليم يرعى مسابقة ( تدبر ) للقرآن والسنة وعلومهما 1438هـ بتعليم مكة

وزير التعليم يرعى مسابقة ( تدبر ) للقرآن والسنة وعلومهما 1438هـ بتعليم مكة
المناطق - عادل الزهراني
برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبر ) على مستوى الوزارة وذلك من يوم الأحد  ٢ / ٩ / ١٤٣٨ هـ وإلى يوم الثلاثاء ٤ / ٩ / ١٤٣٨ هـ في فندق منيليوم من الساعة العاشرة مساء وإلى الساعة الثالثة صباحاً.

‎وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبر) من المشاريع الرائدة التي تقدمها وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، كما أنها تعد من البرامج النوعية الهادفة إلى تحقيق الارتقاء بتعلم القرآن الكريم والفهم المتعمق لمعانيه وعلومه وتتم من خلال التسابق بين المشاركين في فروع مجالاتها المتنوعة، ويتم تحكيمها من قبل نخبة من الأكادميين والتربويين المتخصصين وفقا للمعايير والضوابط الخاصة بكل مجال كما أنها تعتمد في مطلعها على الأداء المتميز للمدرسة وتمر بثلاث مراحل حتى تختتم بالتنافس على مستوى الوزارة وهي أحد مؤشرات التميز لمخرجات دراسة العلوم الشرعية في المدرسة.

‎وأضاف: إن هذه المسابقة تهدف إلى تقوية ارتباط الطلاب في التعليم العام بالقرآن الكريم وعلومه، والتشجيع على تطبيق مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية في الحياة اليومية، ورعاية القدرات الفائقة في القرآن الكريم والمجالات العلمية المرتبطة به، كما تهدف هذه المسابقة في بعض جوانبها إلى تنمية مهارات البحث العلمي، وحل المشكلات لدى الطلاب والمعلمين.

جدير بالذكر أن عدد المتسابقين من البنين ( 124) منهم 18 معلم و 106 طالب، وعدد المشرفين المرافقين 37 وأولياء الأمور 10، وعدد اللجان التنظيمية لمسابقة البنين 43 لجنة و45 محكماً، فيما سيكون عدد  المتسابقات المشاركات في المسابقة من محافظات المملكة ( 90 ) منهن ( 26 ) معلمة و ( 64 ) طالبة.

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