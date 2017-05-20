 تخرج الملازم أول مهندس أسامة الرويلي من كلية الملك عبد العزيز الحربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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تخرج الملازم أول مهندس أسامة الرويلي من كلية الملك عبد العزيز الحربية

تخرج الملازم أول مهندس أسامة الرويلي من كلية الملك عبد العزيز الحربية
المناطق - محمد الحسن

تخرج الملازم أول مهندس أسامه بن متعب الغثيان الرويلي من كلية الملك عبد العزيز الحربية ، وذلك ضمن خريجي  الدورة 44 من دورة تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة “تخصص سلاح المهندسين” ؛ و التي كانت بتشريف و رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر الكلية بالرياض .
هذا و عبر الرويلي عن سعادته بتخرجه من الكلية الحربية موضحًا بأن حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يعد مصدر فخر واعتزاز لكل الخريجين ، و مقدمًا شكره و تقديره لولاة الأمر لمنحهم اياه هذه الثقة ، و هو ما يجسد اهتمامهم حفظهم الله ؛ بأبناء هذا الوطن المعطاء .
الجدير بالذكر بأن الرويلي خريج جامعة الجوف من كلية الهندسة في تخصص الهندسة المدنية .
من جانبه تتقدم صحيفة المناطق بالتهنئة و التبريك للرويلي على تخرجه و التهنئة موصولة لأسرته ، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه .

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