تخرج الملازم أول مهندس أسامة الرويلي من كلية الملك عبد العزيز الحربية

تخرج الملازم أول مهندس أسامه بن متعب الغثيان الرويلي من كلية الملك عبد العزيز الحربية ، وذلك ضمن خريجي الدورة 44 من دورة تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة “تخصص سلاح المهندسين” ؛ و التي كانت بتشريف و رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمقر الكلية بالرياض .

هذا و عبر الرويلي عن سعادته بتخرجه من الكلية الحربية موضحًا بأن حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يعد مصدر فخر واعتزاز لكل الخريجين ، و مقدمًا شكره و تقديره لولاة الأمر لمنحهم اياه هذه الثقة ، و هو ما يجسد اهتمامهم حفظهم الله ؛ بأبناء هذا الوطن المعطاء .

الجدير بالذكر بأن الرويلي خريج جامعة الجوف من كلية الهندسة في تخصص الهندسة المدنية .

من جانبه تتقدم صحيفة المناطق بالتهنئة و التبريك للرويلي على تخرجه و التهنئة موصولة لأسرته ، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه .