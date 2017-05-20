 أمين منطقة نجران: مواقف المملكة ثابتة وصارمة في محاربة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمين منطقة نجران: مواقف المملكة ثابتة وصارمة في محاربة الإرهاب معرض “الفيصل شاهد وشهيد” يدشن أولى محطاته الخارجية في أستانة وسط إقبال كبير عهد الحزم والعزم والقوة تخرج الملازم أول مهندس أسامة الرويلي من كلية الملك عبد العزيز الحربية وزير التعليم يرعى مسابقة ( تدبر ) للقرآن والسنة وعلومهما 1438هـ بتعليم مكة وادي الدواسر تحتفي بمهرجان «الحبحب الخامس» اليوم سفارة المملكة لدى بريطانيا تدعو المواطنين السعوديين لتوخي الحيطة والحذر عقب هجوم مانشستر الإرهابي أمانة الشمالية تنفذ حملة رقابية على مغاسل الملابس ورصد عدد من المخالفات البحرين.. عملية أمنية في قرية الدراز لحفظ الأمن والنظام سقوط قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في حمص تغريم 65 منشأة مخالفة لنظام البيئة في الرياض والشرقية ومكة القيادة تهنئ رئيس دولة أرتريا بذكرى استقلال بلاده

أمين منطقة نجران: مواقف المملكة ثابتة وصارمة في محاربة الإرهاب

أمين منطقة نجران: مواقف المملكة ثابتة وصارمة في محاربة الإرهاب
المناطق - نجران
أكد أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق ﺃﻥ تأسيس المركز العالمي ” اعتدال ” ﺧﻄﻮﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ  مهمه لمواجهة ومحاربة الأفكار المتطرفة وقوى الشر؛ والتصدي لها .

وأشاد الشفق ﺑﻤﻮﺍﻗﻒ المملكة العربية السعودية الثابتة والصارمة محلياً ودولياً ﻓﻲ محاربة الإرهاب ﺃﻣﻨﻴًﺎ ﻭﻓﻜﺮﻳًﺎ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ؛ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫها ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ، وﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﻒ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺟﻤﻊ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ .

وﺭﻓﻊ الشفق ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻟﻤﻘﺎﻡ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻷ‌ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ بن عبدالعزيز؛ ﻭﺳﻤﻮ ﻭﻟﻲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ الأمير ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ بمناسبة ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﻤﺔ السعودية الأمريكية ؛ وﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ الإسلامية الأمريكية ؛ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷ‌ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﺎ .

سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره في ظل حكومتنا الرشيدة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>