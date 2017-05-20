أمين منطقة نجران: مواقف المملكة ثابتة وصارمة في محاربة الإرهاب

أكد أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق ﺃﻥ تأسيس المركز العالمي ” اعتدال ” ﺧﻄﻮﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ مهمه لمواجهة ومحاربة الأفكار المتطرفة وقوى الشر؛ والتصدي لها .



وأشاد الشفق ﺑﻤﻮﺍﻗﻒ المملكة العربية السعودية الثابتة والصارمة محلياً ودولياً ﻓﻲ محاربة الإرهاب ﺃﻣﻨﻴًﺎ ﻭﻓﻜﺮﻳًﺎ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ؛ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫها ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ، وﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﻒ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺟﻤﻊ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ .



وﺭﻓﻊ الشفق ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻟﻤﻘﺎﻡ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻷ‌ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ بن عبدالعزيز؛ ﻭﺳﻤﻮ ﻭﻟﻲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ الأمير ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ بمناسبة ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﻤﺔ السعودية الأمريكية ؛ وﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ الإسلامية الأمريكية ؛ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷ‌ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﺎ .