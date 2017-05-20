مذكرة تعاون بين جامعة نجران والمجلس البلدي

وقعت جامعة نجران ممثلة في كلية الهندسة مذكرة تعاون للتدريب والتطوير مع المجلس البلدي بالمنطقة.ويهدف التعاون إلى تطوير أعمال وخطط المجلس البلدي بالمنطقة من خلال تقديم الجامعة الاستشارات الفنية والهندسية، وإجراء البحوث العلمية، وكذلك المشاركة بالدورات والندوات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة للمساهمة في النهوض بأعمال المجلس البلدي بهدف تقديم واقتراح أفضل الخدمات البلدية.

ويأتي هذه التعاون ضمن سلسلة من الاتفاقيات التى عقدتها الجامعة مع عدد من الجهات الحكومية حرصا منها على تقديم خدمات مجتمعية تهدف إلى تطوير وخدمة المجتمع بالمنطقة والتي تعد أحد أهم أهداف الجامعة.

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور عبدالله الوادعي بأن التعاون سيسهم في خدمة المنطقة نتيجة ما يمتلكه الطرفان من كوادر مؤهلة تمتلك العلم والخبرة.

وأكد الدكتور الوادعي بأن الكلية ولله الحمد تحتضن أبرز التخصصات المطلوبة لسوق العمل ووجود الكوادر المؤهلة سيسهم في تفعيل هذه الاتفاقية من خلال الدراسات والاستشارات التي ستقدم على أرض الواقع.