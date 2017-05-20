محافظ الطائف يفتتح معرض “عتاق” التشكيلي

افتتح محافظ محافظة الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني مساء أمس “الاثنين” المعرض التشكيلي الشخصي “عتاق” للفنان خالد آل بخيت بحضور مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور علي العنبر.

وقدّم “الميموني” شكره وتقديره لمدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف على دعوته لافتتاح المعرض ، معرباً عن سعادته بما شاهده من أعمال تشكيلية للفنان خالد آل بخيت الذي استطاع تجسيد جمالية الخيل بفكر عميق ومختلف في صورة فنية ، مؤكداً على أن الطائف تزخر بالطاقات والمواهب الشابة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وأوضح “الميموني” أنه يجب على المسؤولين ورجال الأعمال بالطائف تقديم الدعم للمواهب الفنية من خلال جمعية الثقافة والفنون بالطائف التي أعتبرها شريك أساسي في مشاريع التنمية بالمحافظة.

وأضاف “جمعية الثقافة والفنون بالطائف تضم نخبة من الفنانين في مختلف المجالات استطاعوا تحقيق العديد من الجوائز المحلية والدولية ولديها الخبرات الكافية التي نفخر بانتمائها للطائف ، ومخرجاتهم الفنية تساهم بشكل مباشر في التنمية السياحية وتفعيل مفهوم السياحة الثقافية”.

ورحّب “الميموني” بأي أفكار تهدف إلى حماية فئة الشباب من التطرف الفكري والسلوك السلبي من خلال دعم مواهبهم وصقلها ، مؤكداً أن فئة الشباب هم المستقبل وعماد الوطن ، وقد أنشأت محافظة الطائف مجلس شباب الطائف الذي بدوره يستقبل كافة المقترحات والأفكار التي تساعد على تحقيق الأهداف.