 لمملكة تدين وتستنكر الانفجار الذي وقع بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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لمملكة تدين وتستنكر الانفجار الذي وقع بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة

لمملكة تدين وتستنكر الانفجار الذي وقع بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية للقضاء على آفة الإرهاب والتطرف.
وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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