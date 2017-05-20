علاج فعّال لكن غريب للعجز الجنسي !

توصل بحث جديد أجري على سم نوع من العناكب في البرازيل، إلى أنه قد يكون الحل لمشكلة العجز الجنسي عند الرجال.

وقالت مارتا دي ناسيمينتو كورديرو، الباحثة في منظمة Ezequiel Dias Foundation بالبرازيل: “تم اختبار السم على الفئران، ونجحنا في تحديد الجزء المسؤول عن الضعف الجنسي”.

سابقا، حذر الأطباء المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، من استخدام أدوية الضعف الجنسي، وذلك بعد أن وجدوا أن مركب في الفياغرا يسبب نقصا في التروية التاجية، وانخفاض ضغط الدم. وتأمل مارتا أن يؤدي هذا الاكتشاف، إلى إنتاج علاجات جديدة خالية من أي آثار جانبية.

ويصل طول هذا النوع من العناكب، الذي يُعرف بميله للتجول في المناطق الحضرية، إلى بوصتين، أما طول الساق فقد يصل إلى 6 بوصات.

وتشمل الأعراض الناجمة عن لدغة العنكبوت البرازيلي، تشنجات في البطن وانخفاض حرارة الجسم، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية. ومن المعروف أن هذا النوع تسبب بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا.

وتوجد هذه العناكب عادة في مزارع الفاكهة، كما ظهرت في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا في السنوات الأخيرة.