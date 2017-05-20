 ميزة جديدة مهمة ينتظرها كثيرون تصل “واتساب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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ميزة جديدة مهمة ينتظرها كثيرون تصل “واتساب”

ميزة جديدة مهمة ينتظرها كثيرون تصل “واتساب”
المناطق - وكالات

صعوبة كبيرة يجدها بعض مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب” في الوصول إلى بعض المحادثات، ليتم إطلاق تحديث جديد يسمح للمستخدم أن يقوم بتثبيت محادثات معينة في أعلى القائمة.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، التحديث سيُبقي على المحادثات المهمة المختارة في الأعلى، حتى وإن وردت عدة رسائل من المحادثات الأخرى.

وأكد مصدر للصحيفة أن التحديث تم إطلاقه لفائدة مستخدمي أجهزة أندرويد، في مرحلة أولى، وسيكون بوسعهم أن يستفيدوا منه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ومن أجل تثبيت محادثة ما في أعلى القائمة، يجب النقر على المحادثة حتى يظهر رمز “الدبوس” بجانب خيارات الحذف والأرشفة.

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