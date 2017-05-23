 ترمب يشجب هجوم مانشستر ويصف منفذيه بالخاسرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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ترمب يشجب هجوم مانشستر ويصف منفذيه بالخاسرين

ترمب يشجب هجوم مانشستر ويصف منفذيه بالخاسرين

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعازيه، اليوم الثلاثاء، في ضحايا هجوم انتحاري في مانشستر أسفر عن مقتل 22 شخصا، وقال إن مدبري الهجوم “أشرار خاسرون في الحياة”.

وقال ترمب الذي صرح بعد محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم بالضفة الغربية، إن الولايات المتحدة “متضامنة تماما” مع الشعب البريطاني.

وعبر ترمب عن “أخلص التعازي” لأسر الضحايا. وتابع “قتل أشرار خاسرون في الحياة الكثير من الأبرياء ممن هم في عمر الزهور الذين كانوا يحيون ويستمتعون بحياتهم”.

ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري، الذي وقع مساء الاثنين في حفل غنائي، كانت تحييه المغنية الأميركية أريانا غراندي في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا إلى 22 قتيلاً بينهم أطفال، وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في حصيلة أولية وقوع 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.

هذا وأعلنت شرطة بريطانيا أن الهجوم انتحاري، والمهاجم قتل بينما كان يفجر عبوة ناسفة، من دون الكشف عن هويته، ويجري العمل على معرفة إن كان له شركاء، مشيرة إلى أنه كان يحمل متفجرات.

كما عثرت الشرطة_البريطانية على جسم مجهول بالقرب من موقع الانفجار في مانشستر.

وأفادت المعلومات الأولية أن الانفجار وقع عند الباب الرئيسي بعيد اختتام الحفل، وتوجه الحاضرون للمغادرة.

وتعتبر مانشستر_أرينا حيث وقع الانفجار، أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا، افتتحت في 1995 وتستضيف حفلات موسيقية وأحداثاً رياضية.

وقال متحدث باسم نجمة البوب الأميركية غراندي (23 عاماً) إنها “بخير”.

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