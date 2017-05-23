 عمل الشرقية ينفذ 754 زيارة متزامنة مع حملة ” وطن بلا مخالف ” في ثلاث أسابيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترامب : لن نسمح لإيران بامتلاك صواريخ نووية وزير الخدمة المدنية يوافق على إلغاء شرط العمل لفترة توازي فترة الإيفاد أو الابتعاث وسائل إعلام عالمية وقادة رأي: قرارات قمة الرياض صفعات في وجه الإرهاب والدول الراعية مجلس الشورى يطالب وزارة الحج والعمرة بدراسة تأسيس شركات متخصصة تعني بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة روحاني على خطى الحرس الثوري: لن نوقف الصواريخ أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية أمير جازان: القمم الثلاث أظهرت الدور المحوري والبارز للمملكة عمل الشرقية ينفذ 754 زيارة متزامنة مع حملة ” وطن بلا مخالف ” في ثلاث أسابيع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يتوج ” 170″ سفيراً للتفوق بتعليم الشرقية غدا مدير جامعة نجران: اتفاقيات تؤكد ثقل البلدين ثمرة القمة السعودية الأمريكية في زيارة رسمية لبعثة المعلمين الموفدين بجمهورية المالديف ” الحازمي ” : المملكة لها الدور الريادي تعليميا وثقافيا غرفة الشرقية : متخصص يؤكد على أهمية الجانب الاجتماعي في دراسة الجدوى للمشروع

عمل الشرقية ينفذ 754 زيارة متزامنة مع حملة ” وطن بلا مخالف ” في ثلاث أسابيع

عمل الشرقية ينفذ 754 زيارة متزامنة مع حملة ” وطن بلا مخالف ” في ثلاث أسابيع
الدمام - عبدالله السعيدي

تفعيلا لـ ” حملة وطن بلا مخالف”، والتي جاءت بهدف تنظيم وتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.

وقام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارات التفتيش بالمنطقة بتنفيذ حملات تفتيشية متزامنة مع الحملة الوطنية تهدف الى ضبط سوق العمل بمشاركة الرفد الأمني والجهات المعنية مثل وزارة التجارة وأمانات المنطقة الشرقية وهيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

هذا وأفاد مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ” عارف الشهري ” بأن إدارات التفتيش والتابعة لمكاتب العمل بالمنطقة الشرقية قد نفذت 754 زيارة وذلك خلال ثلاثة أسابيع من بداية الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف ” حيث تم رصد عدد 156 عاملا تم إحالتهم لإدارة الوافدين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم ,, مضيفا أنه تم رصد مخالفات أخرى متنوعة منها مخالفة المادة 36 من النظام والتي تنص على المهن المقصور شغلها على السعوديين بما يقارب 20 مخالف بالإضافة الى 8 مخالفين للمادة 33 من النظام وهم الغير مصرح لهم بالعمل.

يذكر أن الحملة الوطنية الشاملة تشمل مخالفي نظام الإقامة والعمل، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم، ويستفيد من الأمر المتأخرين عن المغادرة ممن قدموا للحج أو العمرة أو الزيارة بجميع أنواعها، حيث ستكون مغادرتهم عن طريق المنافذ مباشرة، كما يستفيد من الأمر كلاً من المخالفين الذين لديهم “رقم حدود أو بلاغ هروب أو رقم إقامة أو تأشيرة عمل أو متسلل” وأن المهلة الممنوحة لمخالفي نظام العمل والإقامة والتي حددت بـ(90) يوماً، بدأت في الأول من رجب لعام (1438هـ)، الموافق (29) مارس لعام (2017م)، وستكون بتعاون حميع الجهات المشاركة المعنية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>