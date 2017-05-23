عمل الشرقية ينفذ 754 زيارة متزامنة مع حملة ” وطن بلا مخالف ” في ثلاث أسابيع

تفعيلا لـ ” حملة وطن بلا مخالف”، والتي جاءت بهدف تنظيم وتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.

وقام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارات التفتيش بالمنطقة بتنفيذ حملات تفتيشية متزامنة مع الحملة الوطنية تهدف الى ضبط سوق العمل بمشاركة الرفد الأمني والجهات المعنية مثل وزارة التجارة وأمانات المنطقة الشرقية وهيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

هذا وأفاد مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ” عارف الشهري ” بأن إدارات التفتيش والتابعة لمكاتب العمل بالمنطقة الشرقية قد نفذت 754 زيارة وذلك خلال ثلاثة أسابيع من بداية الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف ” حيث تم رصد عدد 156 عاملا تم إحالتهم لإدارة الوافدين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم ,, مضيفا أنه تم رصد مخالفات أخرى متنوعة منها مخالفة المادة 36 من النظام والتي تنص على المهن المقصور شغلها على السعوديين بما يقارب 20 مخالف بالإضافة الى 8 مخالفين للمادة 33 من النظام وهم الغير مصرح لهم بالعمل.

يذكر أن الحملة الوطنية الشاملة تشمل مخالفي نظام الإقامة والعمل، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم، ويستفيد من الأمر المتأخرين عن المغادرة ممن قدموا للحج أو العمرة أو الزيارة بجميع أنواعها، حيث ستكون مغادرتهم عن طريق المنافذ مباشرة، كما يستفيد من الأمر كلاً من المخالفين الذين لديهم “رقم حدود أو بلاغ هروب أو رقم إقامة أو تأشيرة عمل أو متسلل” وأن المهلة الممنوحة لمخالفي نظام العمل والإقامة والتي حددت بـ(90) يوماً، بدأت في الأول من رجب لعام (1438هـ)، الموافق (29) مارس لعام (2017م)، وستكون بتعاون حميع الجهات المشاركة المعنية.