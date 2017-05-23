 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية
المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء امس في جلسته الاسبوعية أهالي المنطقة ورؤساء وقضاه المحاكم ومشائخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي بمدينة تبوك. وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بالجميع مثنيا سموه في حديثه على النجاح الكبير الذي شهدته قمم الرياض الثلاثة السعودية الأمريكية والخليجية الأمريكية والعربية الإسلامية الأمريكية وقال سموه أن ما شهدته الرياض خلال اليومين الماضيين هو إعجاز وإنجاز تحقق بفضلٍ من الله سبحانه ثم بالرؤية الثاقبة وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وما لمكانة واهمية المملكة العربية السعودية بصفتها مهبط الوحي وقبلة المسلمين مبرزاً سموه من أهمية افتتاح المركز العالمي لمكافحة التطرف ( اعتدال ) والذي سوف يعزز الأمن والاستقرار العالميين ونشر مبدأ التسامح بين الجميع .
وفي ختام اللقاء هنأ سموه الجميع بقرب حلول شهر رمضان المبارك داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والبركات وان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم .
كما سأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.

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