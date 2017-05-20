 من الآن فصاعدا عليك الحذر.. تلوث الهواء يفسد نومك ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

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من الآن فصاعدا عليك الحذر.. تلوث الهواء يفسد نومك !

من الآن فصاعدا عليك الحذر.. تلوث الهواء يفسد نومك !
المناطق - وكالات

توصلت دراسة حديثة إلى أن المستويات المرتفعة من تلوث الهواء قد تقلل بشكل كبير فرص الشخص في الحصول على نوم جيد في الليل.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعات واشنطن في سياتل وكولومبيا في نيويورك وكلية هارفارد للصحة العامة، وشملت تحليل بيانات من 1863 شخصا في ست مدن أميركية.

وقاس الباحثون مستويات ثاني أوكسيد النيتروجين، الذي ينتج عن الأنشطة الصناعية وعمليات حرق الوقود الأحفوري ومعامل توليد الطاقة، والمواد الجسيمية (Particulate Matter)، وهي مزيج من جسيمات صغيرة للغاية وقطيرات سائلة، وهي تنتج من حرائق الغابات والبراكين، وعمليات حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط.

وتشكل المواد الجسيمية، التي يبلغ قطرها عشرة مايكرومترات أو أقل، تهديدا للصحة، إذ يمكن استنشاقها لتدخل عبر الحلق والأنف إلى الرئة.

وتبين أن الأشخاص الذين كانوا يعيشون في أعلى مستويات تلوث الهواء كانوا أكثر عرضة بنسبة 60% للمعاناة من نقص النوم على مدار خمس سنوات، مقارنة مع الأشخاص الذين كانوا يعيشون في أقل مستويات التلوث.

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