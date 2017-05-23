وسائل إعلام عالمية وقادة رأي: قرارات قمة الرياض صفعات في وجه الإرهاب والدول الراعية

وضعت قمة الرياض التي ضمت قادة الدول العربية والإسلامية، والرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، النقاط على الحروف بشأن مواجهة الإرهاب، خاصة في ظل التشديد على ضرورة وقف دعم بعض إيران للتنظيمات الإرهابية.

كما أن القرارات التي خرجت بها القمة العربية الإسلامية الأمريكية، في وضع إجراءات لمكافحة الإرهاب، ستضغط دول العالم التي ترعى الإرهاب ومن بينها “إيران” لوقف تهيئة المناخ للتنظيمات الإرهابية، وسيوفر المركز الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين إمكانيات هائلة لنشر الفكر الإسلامي المعتدل.

وفى هذا السياق، وجدت قرارات القمة العربية الإسلامية الأمريكية أصداء واسعة، في مختلف انحاء العالم، حيث رحبت الكثير من الدول والناشطين السياسيين والحقوقيين، وقادة الرأي العام العالمي، بالقرارات الصادرة عن القمة، مؤكدين أنها عبارة عن صفعات في وجه الإرهاب والدول الراعية له.

وحول القرارات القمة قالت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية أن قرارات “القمة العربية الإسلامية الامريكية” ستعيد تدشين النظام في الشرق الأوسط.

كما نشرت صحيفة “العرب” اللندنية في عددها الصادر اليوم مقالاً للكاتب العراقي “أسعد البصري” بعنوان : “قمة الرياض لتثبيت فشل مشروع مركزية طهران مؤكداً أن قمة الرياض التاريخية الناجحة بكل المقاييس غيرت العالم العربي الآن، فقد كان المشروع الإيراني يطمح في النهاية إلى قلب النظام في الشرق الأوسط من مركزية الرياض إلى مركزية طهران.

وأكدت الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض وجهت رسالة واضحة وقوية لسحق الإرهاب، مؤكدة أنه لا مكان لإرهابي على وجه الأرض.

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني “نواز شريف” عن ثقته بأن قرارات القمة “العربية الإسلامية الأمريكية” ستقطع شوطًا طويلًا في القضاء على الإرهاب في العالم.

ورداً على بيان القمة قال وزير الخارجية الألماني “زيجمار جابرييل” :”أن إيران تلعب دوراً في كثير من الصراعات في المنطقة، ويجب عليها وقف دعمها للجماعات المسلحة في سوريا والعراق، التي تساهم في زعزعة استقرار الشرق الأوسط إذا أرادت علاقات طيبة مع الغرب”.

ورحبت المعارضة الإيرانية على لسان السيدة “مريم رجوي” رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بمواقف القمة العربية الإسلامية الأمريكية من ممارسات النظام الإيراني ضد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة بشأن ضرورة التصدي لنظام الملالي في الإرهاب والتطرف وبرامجه الصاروخية البالستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتصرفاته لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم .

ووحول قرارات قمة الرياض أكد نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان “طه الياسين” أن إيران رأس الإرهاب، الأمر الذي يتطلب مواجهتها وإرجاعها إلى حجمها الحقيقي، مسترشدًا بما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أن “إيران رأس الإرهاب وحين حكم الملالي طهران بدأ الإرهاب يتحرك في المنطقة”.

كما علق رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب اللبناني “وليد جنبلاط” في سلسلة من التغريدات التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الإعلان عن تأسيس المركز العالمي لمكافحة التطرف على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية قال فيها :”ان انشاء مركز اعتدال لمحاربة الفكر المتطرف يعتبر خطوة متقدمة في سياق الحرب على الارهاب الى جانب التنمية الاجتماعية”.

ونشر وزير العدل اللبناني السابق اللواء “أشرف ريفي” سلسلة من التغريدات عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر علق فيها على البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض…جاء فيها: “قرارات مؤتمر الرياض انعطافه تاريخية على صعيد المنطقة.. ما صدر رسالة واضحة للإرهاب ولإيران التي تدعم الإرهاب وتغذي الجو المحتقن بالمنطقة”.

وأكد برلمانيون وصحافيون تونسيون أن قرارات قمة الرياض ستنعكس بالإيجاب على المنطقة، وأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في استضافة القمة العربية الإسلامية الأمريكية ستعمل على زيادة ربط وتوثيق العلاقات الإسلامية – العربية بالغرب بما يعود بالنفع والفائدة على الأمتين العربية والإسلامية.

وفي سياق متصل أكد الكاتب الصحفي “محمد إبراهيم الدسوقي”، أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي احتضنتها الرياض تعد بمثابة استدعاء حميد للنزعة الجماعية الطامحة لمواجهة خطرين عاجلين، هما الإرهاب بوجهه القبيح متمثلا فى تنظيم “داعش” وأقرانه، والتمدد الإيراني في الإقليم.

كما نشر مؤسس ورئيس مجلس إدارة “راديو صوت بيروت انترناشونال” “جيري ماهر” اليوم سلسلة من التغريدات عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تناول فيها نتائج القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض ومما جاء فيها:” شكرا سلمان بن عبد العزيز على حزمكم واملكم وعزمكم نبايعكم اليوم مجددا قادة للامتين العربية والإسلامية .. الله يحفظكم”.

من جهة أخرى نشر الإعلامي اللبناني “الياس زغيب” تغريدة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب فيها:” تبرؤ باسيل من بيان قمة الرياض يؤكد أنه مجرد دمية سياسية أمام “حزب الله” ومن يتمسك بغريق يغرق معه، فليجرفهم تلاطم الأمواج”.

و نشر حساب المدعو “منشق عن حزب الله” عددا من التغريدات عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تناول فيها المملكة العربية السعودية، قال فيها: “وصل الحقد والقهر عند حزب الله بقطع الكهرباء في الضاحية والجنوب وعدة مناطق في لبنان أثناء كلمة خادم الحرمين وترامب”.

وتابع:” ينعق يوم الخميس دجال الضاحية من جحره سيكون نعيقه صوت كلب مسعور ينبح ولن يستطيع ان يعض بعد اليوم لأن ما بعد قمة الرياض ليس كما قبلها”.

وأكمل:” الى كل بوق إعلامي في لبنان يتكلم عن الاستثمارات السعودية الأمريكية.. ديون لبنان 75 مليار دولار وكبار اللصوص عندنا هم شركاء مع حزب الله بالسرقة”.