 وزير الخدمة المدنية يوافق على إلغاء شرط العمل لفترة توازي فترة الإيفاد أو الابتعاث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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وزير الخدمة المدنية يوافق على إلغاء شرط العمل لفترة توازي فترة الإيفاد أو الابتعاث

وزير الخدمة المدنية يوافق على إلغاء شرط العمل لفترة توازي فترة الإيفاد أو الابتعاث
واس - الرياض

وافق معالي وزير الخدمة المدنية المكلف رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد على إجراء عدة تعديلات على ضوابط الابتعاث والإيفاد لموظفي الخدمة وذلك تشجيعاً لموظفي الدولة وسعياً للارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق الأداء المميز لكوادرها، وبناءً على ما أبرزته عملية تطبيق الضوابط خلال الفترة الماضية وتحقيقاً للغايات المرجوة منها وأن لا يكون لها آثار سلبية على الدارسين أو الجهات التي يعملون بها ، حيث وافق معاليه على إلغاء شرط مضي فترة عمل توازي فترة إيفاده أو ابتعاثه المحددة في قرارات اللجنة، ليعدل نص الفقرة إلى أنه (يمكن الاستثناء من ذلك في حالة استدعاء حاجة العمل الحالي أو المرتقب للمرشح لذلك المستوى من التأهيل، وإنهاء المرشح الدرجة العلمية السابقة بمستوى علمي متميز وخلال أقصر مدة ممكنة للحصول عليها، واتفاق التخصص المراد دراسته مع خلفية المرشح العلمية).
وشملت التعديلات إلغاء حصر قضاء فترة الامتياز لبرامج التجسير للتخصصات الصحية بالمستشفيات التابعة للجهة فقط. كما تناولت التعديلات إمكانية تغيير الجهة التعليمية والتخصص بشرط أن يكون طلب الانتقال أو تغيير الجهة التعليمية أو التخصص مبني على مبررات مقنعة على أن لا يترتب على الانتقال زيادة في مدة البعثة أكثر مما كانت عليه في قرار الموافقة على الابتعاث، و أن لا يترتب على تغيير التخصص زيادة في مدة البعثة اكثر مما كانت عليه في قرار الابتعاث، وللجنة الاستثناء من هذا الشرط وفق مبررات مقنعة.
كما تضمنت التعديلات جواز تمديد مدة البعثة للتخصصات النظرية كحد أقصى على النحو التالي: البكالوريـوس سنـة، والماجستيـر ستـة أشهر، والدكـتوراه سنـة، أما التخصصات الطبية والصحية فيترك تحديد مدة التمديد لتقدير اللجنة.

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