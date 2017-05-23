ترامب : لن نسمح لإيران بامتلاك صواريخ نووية

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في كلمة ألقاها أثناء زيارته لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، التزام إدارته بمنع إيران من امتلاك صواريخ نووية.

وأكد ترمب، خلال زيارته للمتحف اليهودي، على الصلة التي لا تهز بين الولايات المتحدة و إسرائيل.

وأعلن أن إدارته ستبقى دوما إلى جانب إسرائيل، مشيراً إلى تعرض الإسرائيليين للقمع في فترات تاريخية سابقة.

وأضاف: هناك دول تدعو إلى القضاء على إسرائيل، ولكن ليس في ظل وجود دونالد ترمب.

وشدد الرئيس الأميركي على التزام الإدارة بدعم الفلسطينيين وإسرائيل للوصول إلى السلام، مشيراً إلى أن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يحتاج لتنازلات من الطرفين.

وفي محاولة لطمأنة إسرائيل، التي ترفض الاتفاق النووي بين أميركا وإيران، أشار إلى تصميم واشنطن على منع إيران من تطوير أو امتلاك أسلحة نووية.

وحول الهجوم الذي ضرب مانشستر شمال إنجلترا ليل الاثنين، قال إن عشرات الأبرياء قتلوا ببشاعة وهمجية، وإن الإرهابيين يهددون مواطني العالم.

وذكر أن كل الأمم المتحضرة يجب أن تتحد ضد الإرهاب وعقيدة الكراهية.

ودعا كل أصحاب العقائد إلى استلهام قيم التسامح والحوار.