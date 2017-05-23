 صحة حائل تبدأ بتشغيل نظم أوتار الخاص بالسموم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة حائل تبدأ بتشغيل نظم أوتار الخاص بالسموم ترامب : لن نسمح لإيران بامتلاك صواريخ نووية وزير الخدمة المدنية يوافق على إلغاء شرط العمل لفترة توازي فترة الإيفاد أو الابتعاث وسائل إعلام عالمية وقادة رأي: قرارات قمة الرياض صفعات في وجه الإرهاب والدول الراعية مجلس الشورى يطالب وزارة الحج والعمرة بدراسة تأسيس شركات متخصصة تعني بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة روحاني على خطى الحرس الثوري: لن نوقف الصواريخ أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية أمير جازان: القمم الثلاث أظهرت الدور المحوري والبارز للمملكة عمل الشرقية ينفذ 754 زيارة متزامنة مع حملة ” وطن بلا مخالف ” في ثلاث أسابيع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يتوج ” 170″ سفيراً للتفوق بتعليم الشرقية غدا مدير جامعة نجران: اتفاقيات تؤكد ثقل البلدين ثمرة القمة السعودية الأمريكية في زيارة رسمية لبعثة المعلمين الموفدين بجمهورية المالديف ” الحازمي ” : المملكة لها الدور الريادي تعليميا وثقافيا

صحة حائل تبدأ بتشغيل نظم أوتار الخاص بالسموم

صحة حائل تبدأ بتشغيل نظم أوتار الخاص بالسموم
المناطق - حائل

بدأت صحة حائل ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي، في تشغيل خدمات “أوتار” الخاص بعينات السموم بكامل طاقته لكافة أنواع القضايا الواردة للمركز، والربط مع جميع المستشفيات بمنطقة حائل واستلام العينات منها، إضافة للربط مع جميع إدارات مكافحة المخدرات والشرطة، ووزارة الخدمة المدنية، والربط مع هيئة التحقيق والادعاء العام، وعيادات الفحص الشامل.

وكانت إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي بـ ”صحة حائل”، قد أنهت برنامج الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة؛ بنسبة 100 %، حيث تم البدء فعلياً في استخدام نظام “أوتار” لإنشاء واعتماد الطلبات واستقبالها وإرسال التقارير إلكترونياً.

إلى ذلك قدّم مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فواز بن فهد الراشد شكره وتقديره لمنسوبي إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة حائل نظير ما قدموه من جهود لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية بالمنطقة.

ويأتي برنامج الربط الإلكتروني حرصاً من وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات لما يخدم مصلحة المريض؛ حيث أصبحت هذه الخدمة ضرورية وملحة نظراً لحساسية وأهمية الأعمال التي تقوم بها مراكز مراقبة السموم.

ويهدف تفعيل خدمة تقديم الطلبات واستلام النتائج آلياً وتوحيد سياسات العمل في مراكز مراقبة السموم في المملكة، إلى تحسين جودة وكفاءة خدمات مراكز مراقبة السموم، وتسهيل عملية تقديم ومتابعة الطلبات، إضافة إلى تزويد المستفيدين بمعلومات وافية ودقيقة، وتحسين مستوى العناية بالمريض، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة عن السموم والمؤثرات العقلية، إلى جانب تحسين أساليب التواصل مع المستفيدين، وتقليل الجهد والوقت والتكلفة، وضمان سرية المعلومات، والمساهمة في التعليم والتثقيف الطبي بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>