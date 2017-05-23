صحة حائل تبدأ بتشغيل نظم أوتار الخاص بالسموم

بدأت صحة حائل ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي، في تشغيل خدمات “أوتار” الخاص بعينات السموم بكامل طاقته لكافة أنواع القضايا الواردة للمركز، والربط مع جميع المستشفيات بمنطقة حائل واستلام العينات منها، إضافة للربط مع جميع إدارات مكافحة المخدرات والشرطة، ووزارة الخدمة المدنية، والربط مع هيئة التحقيق والادعاء العام، وعيادات الفحص الشامل.

وكانت إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي بـ ”صحة حائل”، قد أنهت برنامج الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية بالمنطقة؛ بنسبة 100 %، حيث تم البدء فعلياً في استخدام نظام “أوتار” لإنشاء واعتماد الطلبات واستقبالها وإرسال التقارير إلكترونياً.

إلى ذلك قدّم مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فواز بن فهد الراشد شكره وتقديره لمنسوبي إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة حائل نظير ما قدموه من جهود لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية بالمنطقة.

ويأتي برنامج الربط الإلكتروني حرصاً من وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات لما يخدم مصلحة المريض؛ حيث أصبحت هذه الخدمة ضرورية وملحة نظراً لحساسية وأهمية الأعمال التي تقوم بها مراكز مراقبة السموم.

ويهدف تفعيل خدمة تقديم الطلبات واستلام النتائج آلياً وتوحيد سياسات العمل في مراكز مراقبة السموم في المملكة، إلى تحسين جودة وكفاءة خدمات مراكز مراقبة السموم، وتسهيل عملية تقديم ومتابعة الطلبات، إضافة إلى تزويد المستفيدين بمعلومات وافية ودقيقة، وتحسين مستوى العناية بالمريض، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة عن السموم والمؤثرات العقلية، إلى جانب تحسين أساليب التواصل مع المستفيدين، وتقليل الجهد والوقت والتكلفة، وضمان سرية المعلومات، والمساهمة في التعليم والتثقيف الطبي بالمملكة