نائب أمير منطقة نجران يلتقي عددا من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة نجران ، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس المحكمة الجزائية الشيخ فهد المشيخي، الذي قدم للسلام وتهنئة سموه بالثقة الملكية لتعيينه نائباً لأمير المنطقة ،سائلاً الله عز وجل لسموه التوفيق والسداد للقيام بمهام عمله.

من جانبه أعرب سموه عن شكره لرئيس المحكمة الجزائية وماعبر عنه من مشاعر طيبة.

كما التقى سموه، رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ سرور بن محمد عبدالوهاب يرافقه عدداً من قضاة المحكمة الإدارية بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام والتهنئة لسموه الكريم ، بالثقة الملكية لتعيينه نائباً لأمير المنطقة.

من جانبه قدم سمو الأمير تركي بن هذلول ، شكره لرئيس المحكمة الإدارية بمنطقة نجران ومرافقيه وماعبروا عنه من مشاعر طيبة .

والتقى أيضا رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة سعد بن عايض الشهراني ، يرافقه عدداً من منسوبي فرع الهيئة الذين قدموا للسلام والتهنئة لسموه الكريم ، بالثقة الملكية لتعيينه نائباً لأمير المنطقة .

من جانبه أعرب سموه عن شكره لرئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة نجران ومرافقيه وماعبروا عنه من مشاعر طيبة .

واستقبل سموه

في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري يرافقه عدداً من منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام والتهنئة لسموه بالثقة الملكية لتعيينه نائباً لأمير المنطقة .

من جانبه أعرب سمو الأمير تركي بن هذلول ، عن شكره لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة نجران ومرافقيه وماعبروا عنه من مشاعر طيبة .

والتقى نائب أمير منطقة نجران اليوم ، مدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة ، علي بن محمد الجواهرة يرافقه منسوبي فرع المؤسسة بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام والتهنئة لسموه بالثقة الملكية لتعيينه نائباً لأمير المنطقة .

من جانبه أعرب سمو الأمير تركي بن هذلول ، عن شكره لمدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بمنطقة نجران ومرافقيه وماعبروا عنه من مشاعر طيبة .

كما ألتقى سموه بمدير جوازات منطقة نجران ، اللواء سعد بن مفلح الزايدي وعدداً من ضباط إدارة جوزات المنطقة ، الذي قدموا للسلام وتهنئة سموه الكريم ، بالثقة الملكية لتعيينه نائباً لأمير المنطقة سائلين الله تعالى التوفيق لسموه .

من جانبه أعرب سمو الأمير تركي بن هذلول ، عن شكره للواء الزايدي ومرافقيه وماعبروا عنه من مشاعر طيبة .