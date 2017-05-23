 ورشة عمل عن لائحة الأداء الوظيفي بصحة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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ورشة عمل عن لائحة الأداء الوظيفي بصحة نجران

ورشة عمل عن لائحة الأداء الوظيفي بصحة نجران
المناطق - نجران

نفذت صحة نجران ممثلة في إدارة الموارد البشرية صباح اليوم ورشة عمل عن لائحة الأداء الوظيفي ، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبد الله بمستشفى الملك خالد لمدة يوم ، قدمها عدد من المختصين بالإدارة العامة لخدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة ،وتتطرق ورشة العمل للتعريف بمفهوم ومهام اللائحة الجديدة والنماذج والدليل الإرشادي الخاص بها لتبسيطها وتمكين الجميع من العمل عليها ، واستهدفت جميع المدراء المباشرين ومدراء المستشفيات والإدارات والقطاعات الصحية ، إضافة لرؤساء أقسام تقويم الأداء الوظيفي وموظفي الموارد البشرية .

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