ورشة عمل عن لائحة الأداء الوظيفي بصحة نجران

نفذت صحة نجران ممثلة في إدارة الموارد البشرية صباح اليوم ورشة عمل عن لائحة الأداء الوظيفي ، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبد الله بمستشفى الملك خالد لمدة يوم ، قدمها عدد من المختصين بالإدارة العامة لخدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة ،وتتطرق ورشة العمل للتعريف بمفهوم ومهام اللائحة الجديدة والنماذج والدليل الإرشادي الخاص بها لتبسيطها وتمكين الجميع من العمل عليها ، واستهدفت جميع المدراء المباشرين ومدراء المستشفيات والإدارات والقطاعات الصحية ، إضافة لرؤساء أقسام تقويم الأداء الوظيفي وموظفي الموارد البشرية .