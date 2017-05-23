 وزير الإسكان يدشن النظام الالكتروني لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة لبرنامج “وافي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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وزير الإسكان يدشن النظام الالكتروني لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة لبرنامج “وافي”

وزير الإسكان يدشن النظام الالكتروني لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة لبرنامج “وافي”
واس - الرياض

دشن معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم ، المنصة الإلكترونية لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات الأعمال المهندس ماجد البواردي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، وأمين عام برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” محمد بن سعود الغزواني.
وتمكِن البوابة المطورين العقاريين من طلب رخص البيع على الخارطة ورفع جميع الوثائق اللازمة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع وزارة الإسكان.
ويعد برنامج “وافي” من البرامج التي تدعم تحقيق مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث أن النظام الإلكتروني للبرنامج أحد المبادرات المتميزة التي تسعى الوزارة إلى أتمتتها بالكامل.
وأوضح وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل أن إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج “وافي” سيسهل من تقليص وقت المستفيدين والمطورين العقاريين، كما أنه سيحقق أهداف الوزارة واستراتيجياتها التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة تملّك السكن وتسهيل الحصول عليه بخياراتٍ متنوعة وجودةٍ عالية وسعرٍ مناسب.
وأكد الحقيل أن وزارة الإسكان حظيت بدعمٍ لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله-،وذلك سعياً لخدمة المواطنين وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم، مبينا أنه انطلاقاً من ذلك الدعم والاهتمام، تطلق الوزارة هذه المنصة اليوم من أجل التسهيل على المواطنين ومتابعة أعمال البيع والتأجير على الخارطة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بكل يسر وكفاءة واقتدار.
وأضاف وزير الإسكان: “اتخاذ الوزارة لهذا الإجراءات جاء عبر رؤية مدروسة وعمل حقيقي من منسوبي برنامج “وافي” لتطوير العمل والاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، ما أثمر في زيادة حجم مشروعات البيع والتأجير على الخارطة في المملكة، وتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة”.
وذكر الحقيل أن البيع والتأجير على الخارطة مفهوم عالمي حقق نتائج إيجابية في الكثير من دول العالم كما أنه سبيل ناجح يمكن المواطنين من الحصول على سكن مناسب، من خلال ضمانات متعددة تقدمها الوزارة عبر برنامج “وافي”.
وشكر الوزير منسوبو برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” على جهودهم المبذولة في التحول إلى الشكل الإلكتروني وتطوير العمل، كما شكر شريك برنامج “وافي” الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال على حضورهم، مقدما شكره أيضا للإعلاميين الحاضرين على دورهم الفاعل في نقل جهود الوزارة ومبادراتها.

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