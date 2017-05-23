 مستشفى النقاهه بالظهران يسير رحلات عمره لمرضاه المقعدين والمتوفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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مستشفى النقاهه بالظهران يسير رحلات عمره لمرضاه المقعدين والمتوفين

مستشفى النقاهه بالظهران يسير رحلات عمره لمرضاه المقعدين والمتوفين
المناطق - فلاج الشعيفاني

بادرةً تعد الاولى من نوعها في وزارة الصحة ،قام مستشفى النقاهة بالظهران بتحقيق أمنية مرضاة المنومين من عشرات السنين بسبب الحوادث المرورية والتي أقعدتهم على الاسرة البيضاء ، حيث تم التنسيق عن طريق احد فاعلي الخير وتم تسيير رحلتين لتأدية العمرة عن المرضى الذين وافاهم الأجل وكذلك عن المرضى والمريضات المنومين بالمستشفى

وقد تم تغطية جميع المرضى وكذلك اسرهم العاجزين عن الذهاب الى الأماكن المقدسة برحلتين متتابعتين بواقع ٨٠ معتمرا عن جميع المرضى
يذكر ان مستشفى النقاهة بالظهران هو من المستشفيات الذي يقدم خدماته للمرضى طويلي الاقامه ويقدم لهم خدماته علاجية وتأهيلية وخدمات اجتماعية تتمثل في رحلات البر والبحر وحضور المناسبات الاجتماعية وحضور  المناشط السياحية في المنطقة واصبح هؤلاء المرضى لهم بصمات في التوعية عن أهمية الالتزام بالسلامه المرورية لجميع شرائح المجتمع

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