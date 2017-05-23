 الدفاع المدني يعقد مؤتمر صحفي بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بـ مكة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدفاع المدني يعقد مؤتمر صحفي بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بـ مكة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين تقيم خلالها برامج وفعاليات للنزلاء .. خيركم توقع اتفاقية مع سجون مكة لزيادة عدد الحلقات نقل تحيات القيادة .. وهنأ المرابطين بشهر رمضان .. أمير نجران من الخطوط الأمامية : حدودنا آمنة ‏استعادة 3 ملايين متر من الأراضي الحكومية (المتعدى عليها ) بالدلم مستشفى النقاهه بالظهران يسير رحلات عمره لمرضاه المقعدين والمتوفين مدير جامعة القصيم يفتتح معرض “موضة وفن برؤية 2030” بكلية التصاميم والاقتصاد المنزلي بقرار من وزراء الداخلية بدول الخليج.. منح اللواء الطالب وسام التميز الأمني  وزير الإسكان يدشن النظام الالكتروني لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة لبرنامج “وافي” ورشة عمل عن لائحة الأداء الوظيفي بصحة نجران العدل ترشح (1306) متقدمين لوظائفها وتؤكد استكمال متطلبات التعيين نائب أمير منطقة نجران يلتقي عددا من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية صحة حائل تبدأ بتشغيل نظم أوتار الخاص بالسموم

الدفاع المدني يعقد مؤتمر صحفي بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بـ مكة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين

الدفاع المدني يعقد مؤتمر صحفي بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بـ مكة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين
المناطق - متابعات

تعقد المديرية العامة للدفاع المدني غدا الأربعاء مؤتمراً صحفياً بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بالعاصمة المقدسة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين في العاصمة المقدسة وزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، وما تم اتخاذه من اجراءات للتعامل مع أي حالات طارئة، واستعراض أبرز المستجدات في خطة هذا العام.

وأضاف مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للدفاع المدني عقيد/ عبدالله العرابي الحارثي بأنه سيشارك في أعمال المؤتمر والذي يقام في تمام الساعة الرابعة عصراً اللواء سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والعميد علي المنتشري مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، والعقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة والنقيب رائد الاحمدي مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمدينة المنورة.

ووجه العقيد الحارثي الدعوة لكافة وسائل الإعلام لحضور المؤتمر انطلاقاً من حرصها على تثقيف المعتمرين والزوار والقائمين على خدمتهم باشتراطات السلامة أثناء أداء مناسك العُمرة والزيارة، وتعزيز الاجراءات الوقائية ضد كافة المخاطر المحتملة طوال الشهر الكريم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>