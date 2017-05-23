الدفاع المدني يعقد مؤتمر صحفي بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بـ مكة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين

تعقد المديرية العامة للدفاع المدني غدا الأربعاء مؤتمراً صحفياً بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بالعاصمة المقدسة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين في العاصمة المقدسة وزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، وما تم اتخاذه من اجراءات للتعامل مع أي حالات طارئة، واستعراض أبرز المستجدات في خطة هذا العام.

وأضاف مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للدفاع المدني عقيد/ عبدالله العرابي الحارثي بأنه سيشارك في أعمال المؤتمر والذي يقام في تمام الساعة الرابعة عصراً اللواء سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والعميد علي المنتشري مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، والعقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة والنقيب رائد الاحمدي مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمدينة المنورة.

ووجه العقيد الحارثي الدعوة لكافة وسائل الإعلام لحضور المؤتمر انطلاقاً من حرصها على تثقيف المعتمرين والزوار والقائمين على خدمتهم باشتراطات السلامة أثناء أداء مناسك العُمرة والزيارة، وتعزيز الاجراءات الوقائية ضد كافة المخاطر المحتملة طوال الشهر الكريم.