مدني تبوك يدشن حملة السلامة الوقائية

استعداداً لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمرانب اليوم الثلاثاء حملة الدفاع المدني للسلامة الوقائية في مدينة تبوك وجميع المحافظات والمراكز التابعة لها .

واوضح العميد الشمراني بان هذه الحملة تستهدف الكشف على الفنادق والشقق المفروشة وقصور الافراح والاستراحات والأسواق والمجمعات التجارية والمنتزهات وملاهي الاطفال استعداداً لما ستشهده المنطقة من توافد للزوار والمصطافين خلال شهر رمضان والاجازة الصيفية بهدف تعزيز الكشف الوقائي على هذه المنشآت والتاكد من توفير وسائل ومتطلبات السلامة بها لتحقيق السلامة العامة ومنع المخاطر والتقليل من الخسائر.

ونوّه الشمراني أن هذه الحملة تأتي ضمن مجموعة من الحملات التي تهدف مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى تنفيذها ضمن خطة السلامة خلال العام الحالي 1438هـ ،وبمشاركة كافة الضباط وضباط الصف العاملين بإدارة السلامة والمراكز والشعب الميدانية.

وأهاب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب / عبدالعزيز الشمري بالجميع التقيد بأنظمة واشتراطات السلامة موضحاً أن الحملة مستمرة على جميع المنشآت والأنشطة التجارية، ولن يكون هناك تهاون مع كل ما يهدد الأرواح والممتلكات.