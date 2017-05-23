حقل تٌحضر لمهرجان “صيفك ع كيفك”

رأس محافظ حقل سعد بن نايف السديري اليوم إجتماع لجنة التنمية الإجتماعية بالمحافظة بحضور كافة الأعضاء من الجهات ذات العلاقة ، واستعرضت اللجنة أبرز الأعمال والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية من تخصيص مواقع دائمة للأنشطة والفعاليات البحرية وتشغيلها من أحد المستثمرين ، كما ناقشت اللجنة مهرجان الصيف الذي سيقام خلال عطلة عيد الفطر المبارك واستعرضت أبرز التعديلات التي سيتم إدخالها على موقع الحفل والفقرات المطروحة.

كما ناقشت اللجنة مشروع السوق الشعبي الذي سيتم إنشاءة مقابل المبنى الجديد للبلدية ،ومناقشة ماتوصل له مشروع مرفأ الصيادين ، حيث اتخذت اللجنة التوصيات اللازمة.

ونوه محافظ حقل إلى أهمية السياحة وانتقالها من المفهوم التقليدي الى المفهوم الحديث ودورها في تنمية المجتمع وخلق العديد من فرص العمل مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة التنمية السياحية والجهات ذات العلاقة للوصول إلى الهدف المنشود