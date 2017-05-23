نائب أمير القصيم يزور عنيزة ويدشن مشاريع تنموية وألتقى الأهالي

زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، اليوم الثلاثاء محافظة عنيزة ، في أولى جولات سموه التفقدية للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة ، ودشّن عدداً من المشروعات التنموية في المحافظة ، يرافقه وكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي وعدداً من المسؤولين.

وفور وصول سموه لمقر المحافظة ، كان في استقباله محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، وعدد من الأهالي ورؤساء المراكز ، وأعضاء المجلس البلدي، والمجلس المحلي ، بعد ذلك أخذ سموه جولة على مرافق المحافظة ، ثم التقى بالموظفين ، ثم أفتتح المركز التجاري إيكيا وتجول داخل أروقته ، بعد ذلك توجه إلى سوق التمور وأطلع على ما وصل إليه من مراحل البناء ، واستمع إلى شرح من رئيس بلدية عنيزة بالإنابة الدكتور خالد المطلق ، الذي بين أن تكلفة المشروع 100 مليون ريال على مساحة قدرها 374 ألف متر مربع ، بالإضافة إلى تخصيص 76 مليون ريال لإضافة مشروع المقر الأساسي مع وضع عقد جديد بمبلغ 33 مليون و600 ألف ريال للمباني ، كما تجول سموه داخل شوارع وطرق المحافظة.

بعد ذلك دشن سمو نائب أمير منطقة القصيم وحدة القسطرة القلبية ، مع غرفة العمليات ، وزار عدداً من المرضى المنومين ، وأطلع على مشروع قسم العناية المركزة الذي يسهم برفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة لتصل الى 18 سرير بمبلغ 5 ملايين ريال وقد تكفل بهما الشيخ منصور التركي ، واستمع سمو نائب أمير منطقة القصيم إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق الخمعلي ، الذي بين بأن مشروع وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى سيكون له دوراً فاعلاً في خدمة المراجعين والتخفيف من الضغط على مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب ، لإجراء عمليات القسطرة القلبية ، كما أشار إلى أن مشروع تطوير العناية المركزة يأتي ضمن المشاريع الجديدة بالمستشفى وسيخفف من الأعباء على المستشفيات المرجعية بالمنطقة ، وأكد الخمعلي بأن مبادرات رجال الأعمال والقطاع الخاص بالمنطقة روعي فيها حاجة المنطقة للخدمات الصحية في عدة تخصصات طبية.

بعد ذلك شهد نائب أمير منطقة القصيم الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بمركز الملك فهد الحضاري ، والذي بدأ بالسلام الملكي ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم مساعد السناني ، الذي قدم في مستهلها الترحيب بسمو نائب أمير منطقة القصيم وزيارته الميمونة لمحافظة عنيزة ، منوهاً بما تحظى به المنطقة من عناية واهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، مشيداً بما يوليه سمو أمير منطقة القصيم من اهتمام ورعاية للمنطقة وأهلها.

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية للشاعر محمد العتيبي ، وأخرى للشاعر يوسف العضيلة ، وشاهد سموه والحضور عرض مرئي عن عنيزة الإنسان سلط الضوء على تاريخ عنيزة وواقعها المشرق ، تلا ذلك فن السامري الذي هو أحد فنون عنيزة الشعبية قدمه فرقة عنيزة للفنون الشعبية ، وشارك سموه بالعرضة السعودية ، بعد ذلك تسلم سمو نائب أمير منطقة القصيم هدية تذكارية من أهالي محافظة عنيزة قدمها نيابة عنهم المحافظ عبدالرحمن السليم ، كما ألتقى سموه خلال الزيارة بالأهالي والمواطنين وأستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وفي ختام الزيارة أعرب محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، عن سعادته وأهالي المحافظة بزيارة سمو نائب أمير المنطقة ، ولقائه بالأهالي والمواطنين ، والتي تؤكد قرب قادة ومسؤولي هذه البلاد من المواطنين.