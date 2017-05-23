“الفيصل” يوقع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع عاجلة بالمشاعر المقدسة

وخلال الاجتماع الثالث لمجلس هيئة تطوير المنطقة الذي حضره نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، ووزير المالية محمد الجدعان ، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق الفارس ، وأمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ، تم توقيع 7 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تطويرية عاجلة في المشاعر المقدسة استعداد لموسم حج العام الحالي .
وتشمل الاتفاقيات إنشاء جسر لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات ، وإنشاء دورات مياه وتنفيذ بوابات وسياجات ومحطات إركاب ، والتغطية الخرسانية لقناة التصريف ومنع تساقط الصخور ، و إضافة منحنى التفاف للخلف عن طريق ترددية تركيا شرق جسر الملك فيصل وتهذيب المنطقة الواقعة أعلى مناطق حجاج تركيا واوروبا بمزدلفة ، وتعديل طرق نقل الترددي لخدمة حجاج إيران وإفريقيا غير العربية بمزدلفة ، و إضافة سور معدني على الحواجز الخرسانية وإزالة الاسفلت وتسوية ساحة بمزدلفة ، وإنشاء حواجز خرسانية لفصل حركة المشاة ، وأخيرا تسهيل دخول وخروج الحافلات لحجاج أفريقيا الغير عربية في المصاطب العلوية بعرفات
كما استعرض الاجتماع برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة توصيات الاجتماع السابق للجنة التنفيذية للهيئة ، إلى جانب الموقف العام للمشاريع وأعمال مشروع إعمار مكة ، كذلك مستجدات مشروع النقل العام بمكة المكرمة ، كما تم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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