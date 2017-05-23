 هنأ خادم الحرمين الشريفين بنجاح القمة العربية الإسلامية الإمريكية.. أمير مكة : برهنتم للعالم أجمع ثقل ومكانة المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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هنأ خادم الحرمين الشريفين بنجاح القمة العربية الإسلامية الإمريكية.. أمير مكة : برهنتم للعالم أجمع ثقل ومكانة المملكة

هنأ خادم الحرمين الشريفين بنجاح القمة العربية الإسلامية الإمريكية.. أمير مكة : برهنتم للعالم أجمع ثقل ومكانة المملكة
المناطق - جدة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ، بمناسبة نجاح القمة العربية الإسلامية الإمريكية التي عقدت مؤخراً في الرياض.

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية ” يشرفني أن أرفع للمقام الكريم ، باسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة، التهنئة بمناسبة نجاح ( القمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي عقدت في العاصمة الرياض ، تحت قيادتكم الرشيدة والتي برهنت للعالم أجمع ،  ثقل ومكانة المملكة العربية السعودية بالمنطقة “.

وأضاف ” قامت المملكة بجمع الصف ضد الإرهاب وتعزيز العلاقات السعودية الإمريكية على كافة المستويات ، مما سوف يعود بالأثر الكبير والخير على الشعب السعودي وجميع شعوب الدول الإسلامية بإذن الله”.

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