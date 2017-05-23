 تسلم التقرير الختامي لمهرجان الفراولة.. أمير القصيم : عدم استنساخ المهرجانات يعكس استدامة السياحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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تسلم التقرير الختامي لمهرجان الفراولة.. أمير القصيم : عدم استنساخ المهرجانات يعكس استدامة السياحة

تسلم التقرير الختامي لمهرجان الفراولة.. أمير القصيم : عدم استنساخ المهرجانات يعكس استدامة السياحة
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية في مكتبة بديوان أمارة المنطقة ظهر امس الاثنين محافظ البكيرية رئيس لجنة التنمية السياحية بمحافظة البكيرية صالح عبدالعزيز الخليفة .

 

حيث تسلم سموه التقرير الختامي للمهرجان الأول للفراولة والمقام بمنتجع الغزال بمحافظة البكيرية , واستمع سموه لشرح مفصل من قبل المهندس حمد ابراهيم اللحيدان المدير العام لمؤسسة فراولة القصيم , والذي قدم على لسموه شرحاً مفصلاً عن المهرجان وزواره , والذي عكس رونقاً خاصاً على المنطقة والذي يعتبر الأول من نوعه في القصيم مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه للمهرجان .

 

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بأن ما تزخر به منطقة القصيم من تنوع فريد بين محافظاتها وعبر مهرجاناتها يعكس قوة التنوع بها , مؤكداً بأن الميزة التي تعكس إستدامه السياحة هي تطبيق التنوع الجاذب للزائر والقدرة على في إقامة المهرجانات الهادفة والغير مستنسخه والتي تعود على المنطقة بالنفع والفائدة , مؤكداً بضرورة تطوير العمل عاماً بعد عام لتكون مثل تلك المهرجانات دائمة وبنفس الوقت تعود بالنفع والفائدة على زوارها , مباركاً لمحافظ البكيرية ولأهالي محافظة البكيرية ذلك النجاح الذي تحقق في المهرجان .

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