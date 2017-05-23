 سمو الأمير فيصل بن مشعل يكرّم الرائي الخضيري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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سمو الأمير فيصل بن مشعل يكرّم الرائي الخضيري

سمو الأمير فيصل بن مشعل يكرّم الرائي الخضيري
المناطق - بريدة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية في مكتبه بمقر ديوان الإمارة في بريدة اليوم، ومدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة رائي الأهلة عبدالله بن محمد الخضيري نظير تعاونه في دعم إقامة مشروع المرصد الفلكي لرصد أهلة الأشهر القمرية في متحف الراجحي بمحافظة البكيرية ، ونظير جهوده التي بذلها في رصد الأهله التي اعتاد عليها منذ تسجيله أول رؤية له عن الأهلة في المجلس الأعلى للقضاء قبل 33 عامًا على رصد الأهلة بالقرب من حوطة سدير.

وأكد سمو أمير القصيم أن مهمة تحرّي رؤية الهلال من أصعب المهام الشرعية وأشدها ، بوصفها المصدر الرئيس في تحري وقت دخول الشهر أو خروجه إتباعًا لسنة المصطفى صلَ الله عليه وسلم ، مشيراً إلى أن ترائي الأهلة أمانة عظيمة تتطلب اليقين في الأداء، والإلمام بعلوم الفلك، مع حدة البصر، لما يترتب على ذلك من أمور شرعية تتعلق بالعبادات كالصيام والعيدين والحج ، مشيداً سموه بجهود الرائي الخضيري في ذلك ، متمنياً له دوام الصحة والعافية لخدمة الدين ووالوطن.

من جانبه ، عبر رائي الأهلة عبدالله بن محمد الخضيري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال ، وتكريمه له ، مثنياً على دعم سموه الدائم والملحوظ لكل ما من شأنه خدمة المنطقة ورقيها ، سائلاً الله التوفيق للجميع.

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