أمير القصيم يطّلع على إقامة مشروع المرصد الفلكي بالبكيرية

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، بمكتب سموه بمقر الإمارة ، على إقامة مشروع المرصد الفلكي لرصد الأهلة القمرية في متحف الراجحي بمحافظة البكيرية ، خلال لقائه محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة ، ومدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة الرائي عبدالله بن محمد الخضيري ، وعضو لجنة التنمية السياحية صاحب متحف ومحمية الراجحي بالبكيرية عبدالرحمن بن محمد الراجحي.

ورحب سمو أمير القصيم بهم ، مشيداً بهذا التعاون القائم بين بلدية البكيرية وجامعة المجمعة ومتحف الراجحي ، لإقامة هذا المشروع الهام الذي يهتم بإحياء السنة وتنشيط التراث والرقي بمنطقة القصيم ليكون معلماً من معالمها ، مباركاً سموه لهم هذا المرصد ، متمنياً لهم وللمرصد كامل التوفيق والنجاح.

من جانبه ، عبر الجميع عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهات سموه النيرة في هذا المشروع ، الذي سيكون بإذن الله إضافة لمنطقة القصيم عامة ، ولمحافظة البكرية خاصة ، من خلال إقامة مرصد فلكي يرصد الأهلة ، منوهين بدعم سموه الدائم لكل مامن شأنه خدمة منطقة القصيم ورقيها ، سائلين الله أن يحقق هذا المرصد أهدافه ، وأن يكون رافداً لكل المهتمين برصد الأهلة ، وإحياء سنة الترائي.