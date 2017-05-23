 أمير القصيم يطّلع على إقامة مشروع المرصد الفلكي بالبكيرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يطّلع على إقامة مشروع المرصد الفلكي بالبكيرية

أمير القصيم يطّلع على إقامة مشروع المرصد الفلكي بالبكيرية
المناطق - بريدة

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، بمكتب سموه بمقر الإمارة ، على إقامة مشروع المرصد الفلكي لرصد الأهلة القمرية في متحف الراجحي بمحافظة البكيرية ، خلال لقائه محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة ، ومدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة الرائي عبدالله بن محمد الخضيري ، وعضو لجنة التنمية السياحية صاحب متحف ومحمية الراجحي بالبكيرية عبدالرحمن بن محمد الراجحي.

ورحب سمو أمير القصيم بهم ، مشيداً بهذا التعاون القائم بين بلدية البكيرية وجامعة المجمعة ومتحف الراجحي ، لإقامة هذا المشروع الهام الذي يهتم بإحياء السنة وتنشيط التراث والرقي بمنطقة القصيم ليكون معلماً من معالمها ، مباركاً سموه لهم هذا المرصد ، متمنياً لهم وللمرصد كامل التوفيق والنجاح.

من جانبه ، عبر الجميع عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهات سموه النيرة في هذا المشروع ، الذي سيكون بإذن الله إضافة لمنطقة القصيم عامة ، ولمحافظة البكرية خاصة ، من خلال إقامة مرصد فلكي يرصد الأهلة ، منوهين بدعم سموه الدائم لكل مامن شأنه خدمة منطقة القصيم ورقيها ، سائلين الله أن يحقق هذا المرصد أهدافه ، وأن يكون رافداً لكل المهتمين برصد الأهلة ، وإحياء سنة الترائي.

 

 

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