نائب أمير جازان: نتائج القمم تؤكد دور المملكة الهام في المنطقة العربية والإسلامية

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان بالنتائج والقرارات المهمة التي صدرت عن القمم الثلاث التي استضافتها العاصمة الرياض ، رافعا سموه التهنئة بمناسبة نجاح تلك القمم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

وأكد سموه أن القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية ، جاءت لتؤكد أهمية الحراك السياسي الاستراتيجي الذي تقوده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، من أجل خدمة القضايا والمصالح الكبرى للأمة العربية والإسلامية .

واستعرض سموه جهود المملكة الرائدة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف وتحقيق السلام ، مؤكدا أن تدشين المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال” واختيار المملكة مقرا لهذا المركز ، جاء تأكيدا لتلك الجهود الكبيرة للمملكة في تعزيز السلم والسلام في العالم .

واختتم سمو نائب أمير منطقة جازان تصريحه بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لجهودهم الكبيرة في سبيل خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ، سائلا الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة .