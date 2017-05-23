 نائب أمير جازان: نتائج القمم تؤكد دور المملكة الهام في المنطقة العربية والإسلامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير جازان: نتائج القمم تؤكد دور المملكة الهام في المنطقة العربية والإسلامية

نائب أمير جازان: نتائج القمم تؤكد دور المملكة الهام في المنطقة العربية والإسلامية
المناطق_أمل بهكلي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان  بالنتائج والقرارات المهمة التي صدرت عن القمم الثلاث التي استضافتها العاصمة الرياض ،  رافعا سموه التهنئة بمناسبة نجاح تلك القمم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

وأكد سموه أن القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية ، جاءت لتؤكد أهمية الحراك السياسي الاستراتيجي الذي تقوده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، من أجل خدمة القضايا والمصالح الكبرى للأمة العربية والإسلامية .

واستعرض سموه جهود المملكة الرائدة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف وتحقيق السلام ، مؤكدا أن تدشين المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال” واختيار المملكة مقرا لهذا المركز ، جاء تأكيدا لتلك الجهود الكبيرة للمملكة في تعزيز السلم والسلام في العالم .

واختتم سمو نائب أمير منطقة جازان تصريحه بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لجهودهم الكبيرة في سبيل خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ، سائلا الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة .

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