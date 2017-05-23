إمارة جازان تنفذ برنامجا عن “توجيه فرق العمل” لمنسوبيها ..

نفذت وزارة الداخلية ممثلة بشركة علم ضمن برنامج “ريادة” لتطوير إمارات المناطق بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث بإمارة منطقة جازان ، أمس ، برنامجا تدريبيا خاصا بمدراء الإدارات والمساعدين تحت عنوان « توجيه فوق العمل »، وذلك بفندق الماريوت بمدينة جازان.

ويستهدف البرنامج تدريب أكثر من 20 مرشحا من مدراء الإدارات والمساعدين ورؤساء الأقسام في البرنامج والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح مدير عام الشئون الإداريه والماليه المشرف على الادارة العامة للتطوير والتخطيط بإمارة جازان أ. سعد بن عبدالله الفواز بأن تنفيذ البرامج التدريبية يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، والتي تقضي بإعتماد خطة تدريبية لكافة منسوبي إمارة المنطقة.

وبين الفواز أهمية تمكين مدراء الإدارات وأكسابهم المهارات في بناء فريق عمل قوي في بيئة العمل والتعامل السليم لمواجهة التحديات والظروف الطارئة وتحديد الأهداف وتقوية روح الإلتزام والمسئولية والتوجية بفاعلية لتحسين النتائج وكذلك حل المشكلات وتحسين الأداء الجماعي لخدمة العملاء والمراجعين داخل وخارج الإمارة .

الجدير بالذكر أن إمارة منطقة جازان تنظم مثل هذه الدورات والبرامج لزيادة الاداء الوظيفي والعمل على حل المشكلات وبناء فرق وقيم وعلاقات في العمل والتغلب على كافة التحديات بهدف التعاون والاطلاع على كل ما يخدم المواطن والمقيم وفق رؤية المملكة المستقبلية 2030.