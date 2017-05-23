أكثر من 73 منجز تقدمه إدارة الموهوبات بتعليم مكة للموهوبات

استعرضت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبات أكثر من 73 منجز ممثلة في برامج وزارية ومبادرات منوعة وهادفة ، تخدم أكثر من 3114 طالبة موهوبة بغرض تحسين الأداء وتطوير العمل خلال العام الدراسي 1437هـ – 1438هـ ، بقيادة مديرة إدارة الموهوبات د. ليلى سعد الصاعدي ،وبمشاركة مشرفات الموهوبات وتنظيم المساعد الإداري ومن أبرزها

المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين فقد تم عقد خمس لقاءات تعريفية بالمشروع الوطني، وبلغ عدد المرشحات للمشروع عبر بوابة موهبة 2826 طالبة ، وعدد المرشحات في مركز قياس 2232 طالبة من الصفوف المستهدفة، حيث ُ تم إعداد المحتوى العلمي للورش التدريبية على أمثلة مقياس موهبة ، وتقديمها للطالبات المرشحات ، هذا وكما تم تهيئة ثلاث مراكز لتطبيق مقياس موهبة ، والتي تستوعب 2520طالبة، وتطبيق مقياس موهبة على1929 طالبة ، وقد كان عدد المجتازات للمقياس ولله الحمد 755 طالبة ، وتم توزيعهن حسب درجاتهن على مدرسة وفصول الموهوبات، وتزويد مركز الموهوبات بقوائم الطالبات حسب البرامج التي يحق لهن الالتحاق بها خلال برامج الصيف لهذا العام وخلال البرامج الوزارية المقدمة خلال العام القادم بإذن الله.

كما فعلت الإدارة برنامج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع2017) والذي حصل على المركز الأول على مستوى المملكة في مرحلة التسجيل حيث بلغ عدد المسجلات 1968 طالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية ، وقد تم فيه تدريب 12 مشرفة على استراتيجية المشروع العلمي من قبل مؤسسة موهبة ، تلاها عقد 6 لقاءات تعريفية مسائية بأولمبياد إبداع ،وآلية التسجيل الإلكتروني بمقر أندية الحي، كما تم عقد 48 برنامج تدريبي؛ لمتابعة الأبحاث والمشاريع العلمية ،وتمت مشاركة 305 طالبة من مكة في مرحلة التكريم الإلكتروني حيث ُ تم تكريمهن من قبل إدارة الموهوبات ،وقد شاركت طالبة واحدة في التصفية النهائية على مستوى المملكة .

كذلك مدرسة الشفاء العدوية المتوسطة للموهوبات والذي تم من خلالها متابعة منسوبات مدرسة الموهوبات البالغ عددهن 23 معلمة وإدارية و154 طالبة، ومتابعة جودة الدروس الإثرائية المنفذة لهن ، وقد تم إعداد برامج تدريبية خاصة للرفع من مستوى أداء الطالبات، تلاها إجراء اختبار تشخيصي للطالبات في المادة الإثرائية، وتم تدريب 34 معلمة من معلمات مدرسة وفصول الموهوبات على البرنامج التأسيسي والمتقدم ، كما قامت معالي وكيل التعليم لدى الوزارة (بنات) د .هيا العواد بزيارة المدرسة ،والوقوف على أهم منجزاتها ، والتي حصلت فيها على تحقيق مراكز دولية ومحلية في مسابقات متنوعة، كما زار المدرسة وفد ماليزيا للإطلاع على منجزات الطالبات ، وتم إجراء مقابلة شخصية ل145 طالبة مرشحة للإلتحاق بمتوسطة الشفاء العدوية للعام القادم 1438هـ – 1439هـ ، وإجراء اختبار تورانس عليهن .

وكما نُفذ مشروع فصول الموهوبات الذي تم فيه افتتاح6 فصول للموهوبات ليبلغ عدد الفصول 25 فصل بمكة المكرمة في 15 مدرسة ،وتم تقديم دورات تدريبة تأسيسية ومتقدمة لـ 64 معلمة من معلمات فصول الموهوبات .

وكما أُعدت ونُفذت ورش تدريبية تطويرية لطالبات مدرسة وفصول الموهوبات وهي: (القيادة فن وتخطيط ، كيف أصنع مستقبلي بنجاح ، طور مهاراتك في اللغة الإنجليزية ، هرم بلوم والفكرة اللامعة ، هل جربت التفكير الجانبي ، الأُنفوجرافيك ، Tiny Tap ، لوني حياتك ، أساسيات الرسم الهندسي ، تقدير الذات ، الورقة الواحدة ، الألوان الأربعة للتواصل ، مفاتيح التميز ، بوصلة التفكير ، أفكارك تقودك إلى النجاح ، أنا متميزة بتفكيري ، القيادة نحو الريادة والتي استفادت منها 1347 طالبة .( STEAM،

وفيما يخص مركز الموهوبات فقد تم إعداد مجموعة برامج منها (خطوتي نحو الإبداع) ،(ربيع الموهبة ) وبرنامج باللغة الإنجليزية (قلمي المبدع) وبرنامج عن فطن (ريشة فنان ، البحث العلمي ، الرسم الإلكتروني) ، (إنجاز السعودية ) ، (مهارات الحوار) .)

ومن مبادرات إدارة الموهوبات إعداد مبادرتين لهذا العام الأولى منها : قافلة الإبداع خاصة بفصول الموهوبات بفروعها الثلاثة (344 ورشة عن القيادة نحو الريادة ، 422 ورشة تدريب على الروبوت ، 389 ورشة لبرنامج والتي تم تدريب 444 طالبة من فصول الموهوبات عليها ، والمبادرة الثانية (سأكون) وهي عامة للطالبات الموهوبات بمدارس التعليم العام بفروعها الثلاثة (362 ورشة عن الباحث الماهر ، 345 ورشة لتثقيف الرفقاء ، 150 ورشة عن البرنامج الإرشادي الانتماء قيادة الفكر أمن الوطن ) وتم إصدار كتيب لكل مبادرة.

ومن برامج خارج الدوام تم تنفيذ 4 برامج استفاد منها500 طالبة كان منها : برنامجين مسائيين (اكتشف ، أسمو) ، و برنامجين في عطلة نهاية الأسبوع – أيام السبت – (منظومة الاختراع ، مرافئ التقنية ) .)

وأما فيما يخص اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع تم الاحتفاء باليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع بمكة مول ، واحتفاء مكاتب التعليم البالغ عددها 7 مكاتب والاحتفاء في مدارس التعليم العام وعددها 581 مدرسة ، كذلك المشاركة بالاحتفاء بهذه المناسبة في الإدارة العامة للموهوبين والموهوبات بالرياض على مستوى الوزارة وبهذه المناسبة تم إطلاق مسابقة أولمبياد بحرة للموهبة والإبداع على شرف سمو الأميرة هيفاء الفيصل ، وعدد من الشخصيات المهمة في المجتمع .

كما نفذت عدة لقاءات ومشاركات أبرزها المشاركة في تفعيل الإنضباط المدرسي ،والمشاركة ببرنامج ( قيادة الفكر أمن الوطن) ضمن برنامج حصانة على مستوى المملكة ، كما تمت المشاركة في المؤتمر الدولي للموهبة والإبداع المقام في الشارقة بالإمارات ،و المشاركة في متابعة سير الاختبارات ،وتدريب الطالبات ضمن المنصة التدريبية لإدارة النشاط , مع المشاركة من قبل منسقة الخطة التشغيلية بإدارة الموهوبات في عدد من الورش منها (تحديد خط الأساس للإدارات) و(صياغة رسالة الشؤون التعليمية لإدارة تعليم مكة المكرمة ))

كما تمت المشاركة في لجنة مبادرة مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بمكة المكرمة وتنفيذ دورة الإثراء الشامل لفصول الموهوبين ، على مستوى منطقة مكة المكرمة لـ (33 معلمة ، 75 طالبة )مع تطبيق الجودة الشاملة تم تنفيذ ورشة لمشرفات الإدارة عن الجودة بعنوان (التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية) ، وتم إعداد الدليل الإجرائي للعمليات ونماذج وشواهد العمليات الخاصة بإدارة الموهوبات وإعداد الدليل التنظيمي لإدارة الموهوبات ،وإعداد دليل الجودة.

ومن أبرز ماقدمته الإدارة نظام التسريع الذي تم فيه تطبيق إجراءات الترشيح للتسريع على 320 طالبة مرشحة للتسريع من المرحلتين المتوسطة والابتدائية ، وتنفيذ عدة لقاءات تعريفية بالتسريع لقائدات المدارس وأولياء الأمور ولجان التسريع، وكذلك تنفيذ مبادرة عاون لـ 64 طالبة – بعد تصفية المرحلة السادسة من مراحل التسريع – حيث تهدف المبادرة إلى تقديم دروس للمواد المقررة للصفوف المستهدفة للتسريع ،والمنفذة بمقر مركز الموهوبات للمرحلة الابتدائية وعن طريق الفصول الافتراضية للمرحلة المتوسطة