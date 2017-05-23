 ‏‫الأمير محمد بن ناصر يدشن خطة مدني جازان لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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‏‫الأمير محمد بن ناصر يدشن خطة مدني جازان لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف..

‏‫الأمير محمد بن ناصر يدشن خطة مدني جازان لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف..
المناطق_أمل بهكلي
دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، خطة دوريات الإشراف الوقائي لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف لهذا العام (١٤٣٨) ،المنفذة من قبل مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

حيث استمع سموه لشرح مفصل من مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري وضباط الادارة العامة للسلامة عن خطة دوريات الإشراف الوقائي لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف لعام (١٤٣٨) هجري،  وآلية تنفيذ هذه الخطة على ارض الواقع .
وحث سموه الكريم على بذل المزيد من الجهود والعمل الجاد المتواصل لخدمة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر الفضيل وعيد الفطر وفصل الصيف لما فيه سلامة وراحة الجميع ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
وبين اللواء العمري بأنه سيتم بدء العمل بالخطة في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف حيث سيتم توزيع ضباط السلامة ودوريات الإشراف الوقائي للكشف علي جميع المنشأت الخاضعة لإشراف الدفاع المدني وبهدف التأكد من التزام جميع المواقع المستهدفة في الخطة بمتطلبات واشتراطات السلامة وذلك بهدف حماية الأرواح والممتلكات.
مقدما شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ولما استمع اليه من توجيهات ودعمه المستمر لمواصلة العمل والجهود في تطبيق تلك الخطط والبرامج ، سائلا الله التوفيق في تنفيذ مهمام خطة هذا العام.

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