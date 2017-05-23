 أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة

أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة
المناطق_أمل بهكلي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة خالد بن محمد صايغ وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بمناسبة تشكيل المجلس في دورة انعقاده الجديدة.
واطلع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز خلال الاستقبال على عرض عن أبرز الخطط والأهداف التي يسعى مجلس إدارة الغرفة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بجازان في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مجددا للمجلس الجديد الثقة ، ومبرزا الإمكانات التي تمتاز بها منطقة جازان في جميع المجالات وما تشهده المنطقة من تطور في المشروعات الاستثمارية ، مما يعزز دور الغرفة في خدمة المنطقة بشكل أكبر ، متمنيا التوفيق لأعضاء مجلس إدارة الغرفة .
من جانبه ثمن رئيس الغرفة التجارية أ. خالد الصايغ ، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير المنطقة ودعمه المتواصل لعمل وأعضاء الغرفة التجارية ، سائلا الله ان يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

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