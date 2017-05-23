جامعة جازان توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

بحضور معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني تم توقيع اتفاقية الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي أمس بين الجامعة والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وذلك بمقر الإدارة العليا ببرج الجامعة .

ومثل جامعة جازان في التوقيع على الاتفاقية وكيل الجامعة للجودة والتطوير الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي بن أحمد الكاملي وعن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي مديره التنفيذي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي بحضور أعضاء مجلس الجامعة.

وتسعى الجامعة من خلال هذه الاتفاقية إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي والاستفادة من خبرات المركز الوطني في تقديمه المشورة حول كفاية المعلومات والاطلاع على عينة من أعمال الطلبة المقيمة (المصححة) لكل السنوات من البرامج التعليمية بحيث تشمل العينات الأعمال ذات الجودة العالية والمتوسطة والضعيفة وكذلك إعداد تقارير عن أعمال الطلبة الأكاديمية بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالخطة الاستراتجية والخطط التنفيذية وتوصيف البرامج والمقررات الدراسية كما تشمل الاتفاقية الحصول على نتائج الاستطلاعات المختلفة وخاصة ما يتعلق باستبانات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأرباب العمل.

وقد أكد معالي مدير جامعة جازان على أهمية توقيع هذه الاتفاقية وما ستعود به على مسيرة الجامعة وسير برامجها وخططها وفق الاستراتجية المعتمدة وما هو مؤمول أن يتحقق مستقبلا مثمناً الدور الذي تقوم به وكالة الجامعة للجودة والتطوير الأكاديمي من جهود في الشأن، مقدما شكره وامتنانه للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لإسهامه في تحقيق تطلعات الجامعة ورؤيتها المستقبلية الطموحة .

من جانبه عبر المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مثمنا لمعالي مدير جامعة جازان الثقة التي منحت للمركز لدعم الجامعة في سبيل تحقيق الاعتماد الأكاديمي .

وأضاف الدكتور الجبيلي بأن جامعة جازان من الجامعات السعودية التي حققت تميزاً في فترة وجيزة بفضل ما توفر لها من قيادات وكوادر تساعد على تحقيق طموحات الجامعة بما يتوافق مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.