 غدا..انطلاق حملة تفريج كربة 100 سجين بحائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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غدا..انطلاق حملة تفريج كربة 100 سجين بحائل

غدا..انطلاق حملة تفريج كربة 100 سجين بحائل
المناطق_حائل

بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، الرئيس الفخري للجنة تراحم حائل، تنطلق حملة تفريج كربة لعدد 100 سجين بمنطقة حائل غدا الأربعاء ٢٨ شعبان 1438هـ، وذلك بمقر الحملة بالغرفة التجارية الصناعية.

وقال رئيس اللجنة الأستاذ منصور العمار، خلال الاجتماع التحضيري السادس، إن لجنة الفحص عملت خلال الفترة الماضية على اختيار الحالات الأكثر احتياجا، وفق معايير وضعتها اللجنة.

وأضاف أن الحملة ستتوج بأمسية في الثالث من شهر رمضان برعاية كريمة من سمو أمير حائل، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع في هذه الحملة المباركة ليتمكن إخواننا الذين غلبتهم الديون من العودة إلى بيوتهم لينعموا مع أطفالهم بشهر رمضان وبمواسم الخير.

وأوضح أن التبرع يكون باسم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بحائل عبر الحسابات التالية:
مصرف الراجحي 118608010333531
بنك الرياض 6131744349940
البنك الأهلي التجاري 37175007000110

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