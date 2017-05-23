الأمير سعود بن نايف يدشن المصحف المرتل للقارئ اللحدان

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه صباح أمس (الثلاثاء) بديوان الإمارة المصحف الإلكتروني المرتل للقارئ أحمد اللحدان الدوسري، خلال استقباله القارئ أحمد اللحدان الدوسري، ورجال الأعمال الداعمين لهذا الإصدار، الأستاذ عصام المهيدب، والأستاذ داوود القصيبي، والأستاذ سعود المدعج.

وأشاد سموه باستخدام التقنية في إيصال القرآن الكريم مع قرب شهر رمضان المبارك، متمنياً سموه للقارئ الدوسري التوفيق والسداد، شاكراً رجال الأعمال الذين دعموا هذا الإصدار الذي يعنى بكتاب الله، وهم مؤجرون عليه بمشيئة الله.