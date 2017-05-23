 رئيس واعضاء بلدي أمانة عسير يقفون على مشاريع الأمانة في أبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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رئيس واعضاء بلدي أمانة عسير يقفون على مشاريع الأمانة في أبها

رئيس واعضاء بلدي أمانة عسير يقفون على مشاريع الأمانة في أبها
المناطق_أبها
قام رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير محمد بن سعيد آل بريق وعدد من أعضاء المجلس  بزيارة  عدد من المشاريع  التي تنفذها الأمانه في أبها اليوم الثلاثاء؛ وشملت الزيارة الوقوف على مشاريع “تقاطع شارع الأمير سلطان مع الحزام الدائري؛ ونفق الحزام تقاطع طريق الطائف؛ والجسور والعبارات الخاصة بدرء أخطار السيول في حى الموظفين وحى المروج حي والمنسك؛ وحديقة المطار.
وقد رافق أعضاء المجلس فريق عمل من الأمانة مكون من المهندس أحمد ناصر عسيري وكيل الأمين  للتعمير
والمهندس خالد آل مفرج مدير المشاريع الاستراتيجية
والمهندس مقرن الشهراني مدير الإشراف  والتنفيد المكلف.
وبعد الاستماع إلى شرح مفصل لكل مشروع على حده من قبل المشرفين على هذه المشاريع من الأمانه وما يعترض العمل في هذه المشاريع من معوقات وتعديات على مجاري الأوديه  تم إطلاع وكيل الأمين والمرافقين من مهندسي الأمانة على بعض الملاحظات من قبل أعضاء المجلس على بعض المشاريع والتي تهدف إلى سرعة الإنجاز وسرعة وتيرة العمل مقدرين لهم ما يقومون به من جهد مبارك في إتمام هذه المشاريع خاصة في حي المنسك والمروج وحي الموظفين لدرء أخطار السيول في هذه المواقع.

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