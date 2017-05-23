 الأمير أحمد بن سلمان يستقبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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الأمير أحمد بن سلمان يستقبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم

الأمير أحمد بن سلمان يستقبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم
المناطق_فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب، ورؤساء المحاكم وعدد من القضاة بمحاكم المنطقة، والذين قدموا لتهنئة سموه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه نائباً لأمير المنطقة الشرقية، سائلين الله أن يوفق سموه لما فيه خير المنطقة وأبنائها.

وشكر سموه أصحاب الفضيلة على مشاعرهم وأثنى على دور القضاة وطلبة العلم في حفظ الحقوق وتعزيز العدالة كما هو منهج هذه البلاد المباركة.

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