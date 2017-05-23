 نائب أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي محافظة الدرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي محافظة الدرب

نائب أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي محافظة الدرب
المناطق_أمل بهكلي
شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم حفل أهالي محافظة الدرب بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة.
وفور وصول سموه لمقر الحفل والمقام بمقر استراحة البلدية بالمحافظة تجول داخل معرض المشروعات بالمحافظة، واستمع إلى شرح مفصل من محافظ الدرب حسن بن عبدالله أبو شرحة، ومديري الإدارات, عن المحافظة وما تزخر به من مقومات وإمكانات زراعية واقتصادية وسياحية, وما نفذ وينفذ بها من مشروعات تنموية شملت مختلف المجالات الخدمية .
بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم محمد بن هادي مطمي رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة بسمو نائب أمير المنطقة معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة الأولى لسموه التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.
وبين أن محافظة الدرب كغيرها من محافظات المنطقة  شهدت الكثير  من التطور والنمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات ، لافتاً إلى ما أولته القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للمنطقة وما حظيت به المحافظة من سمو أمير المنطقة من اهتمام خاصة وأنها منطقة سياحية ولديها ما يجعلها مقصداً للزوار والسياح.
عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية ألقاها الشاعر يحي بن إبراهيم عتودي.
بعدها ألقى الأمير محمد بن عبدالعزيز كلمة أزجى خلالها أسمى آيات الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا لأمير المنطقة ، سائلاً الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق لأداء عمله على الوجه المطلوب وبما يحقق تطلعات القيادة ويرضي آمال أهالي جازان.
ونوه سموه بما تشهده المنطقة من برامج التطوير والتنمية والمنجزات التي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة وبالمتابعة المبذولة من سمو أمير المنطقة.
وأشاد ببطولات جنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي ، سائلاً الله عز وجل أن ينصرهم ويسدد رميهم.
وفي ختام الحفل تسلم سمو نائب أمير جازان هدية تذكارية بهذه المناسبة.
حضر الحفل أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشائع ومدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، ومحافظ الدرب حسن بن عبدالله أبو شرحة وعدد من المسئولين بالمنطقة.

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