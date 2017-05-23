وكيل محافظة الخرج يستقبل الرحال محمد بخش الذي قام برحلة تضامن مع القوات المسلحة

استقبل سعادة وكيل محافظة الخرج الأستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني بمكتبه بمحافظة اليوم الثلاثاء الرحال / محمد علي بخش .

وفي بداية الاستقبال رحب سعادة الوكيل بالرحال وشكره على الزيارة .

بعد ذلك استعرض الرحال مسيرته التي بدأت في تاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ من إمارة المدينة المنورة إلى إمارة منطقة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧هـ لمدة الرحلة ٤٥ يوماً بمناسبة عاصفة الحزم تضامن مع القوات المسلحة .

وكانت محافظة الخرج اخر محطة للرحال محمد.

وفي نهاية الاستقبال ودع سعادة الوكيل الرحال متمنياً له التوفيق ورحلة سعيدة مكللة بالنجاح .

هذا وقد قدم الرحال محمد علي شكره وتقدير لوكيل الخرج على الحفاوة والاستقبال وتسهيل كل ماتتطلب رحلته بالمحافظة.

وكذلك قدم شكره لاهالي محافظة الخرج وجميع المراكز التابعة لها على حسن استقبالهم وتعاملهم معه خلال رحلته ،