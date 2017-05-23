طالب ومعلمة من تعليم الرياض يحصدون الميدالية الفضية في معرض دولي بماليزيا

حصد الطالب عبدالرحمن منصور زعير من تعليم الرياض الميدالية الفضية عن مشروعه “أنوار دافئة وباردة بالليزر”، بينما حصلت المعلمة عايدة العتيبي على الميدالية الفضية، في معرض آيتكس الدولي للاختراعات 2017 المقام في ماليزيا.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع ، أنّ تعليم الرياض يسعى من خلال هذه المشاركات والنتائج المشرفة التي حصل عليها طلاب وطالبات المملكة في هذا المحفل الدولي، وغيره من المحافل الأخرى، إلى المساهمة كجزء من منظومة وزارة التعليم في العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 في برنامج التحول الوطني 2020 ، التي منها (تحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار)، وما تضمنه هذا الهدف من مؤشرات يمكن قياسها، مثل (عدد الميداليات والأوسمة الدولية).

وقدم الدكتور المانع التهنئة للطلاب والطالبات؛ متمنيًا أن يكون هذا الإنجاز حافزًا ومشجعًا للاستمرار على التفوق والتميز، والصعود على منصات التتويج العالمية، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمواهب وطنية واعدة، في ظل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهم الله.

يذكر أنّ طلاب المملكة المشاركون في معرض آيتكس الدولي للاختراعات 2017 المقام في ماليزيا حصدوا ما مجموعه 12 ميدالية عن 12 مشروعًا سعوديًّا، تمت المشاركة بها في الأولمبياد، 6 مشروعات منها للبنين، و6 للبنات، منها ٤ ميداليات ذهبية، و٦ ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان