الانقلابيون يواصلون الإبادة الجماعية لأطفال اليمن

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح استمرار قيام مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باستهداف الأطفال والمدنيين في محافظة تعز، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على المليشيا الانقلابية لإيقاف قصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين التي راح ضحيتها ما يقارب 20 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

ووصف فتح الجرائم التي تقوم المليشيا الانقلابية بحق أبناء محافظة تعز بجرائم الإبادة الجماعية والإرهابية، مشيراً إلى أن هذه الجرائم يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء ما يقومون به من اعتداءات بحق المدنيين يومياً.

وطالب وزير الإدارة المحلية في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم المنظمات الأممية ومفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باستنكار هذه الجرائم، منوهاً إلى أن الصمت الدولي تجاه المجازر التي تقوم بها المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني يومياً يشجعهم على الاستمرار في الإقدام على تلك الجرائم.

ودعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى الاطلاع على هذه الجرائم ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة، للاطلاع على بشاعة ما تقوم به المليشيا من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني.