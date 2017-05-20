تيريزا ماي: بريطانيا تبحث ما إذا كان آخرون شاركوا في هجوم مانشستر

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم، الثلاثاء، إن الشرطة وأجهزة الأمن تبحث فيما إذا كان آخرون شاركوا في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 22 شخصا في مدينة مانشستر بشمال إنجلترا.

وقالت الشرطة البريطانية في وقت سابق إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 23 عاما فيما يتصل بالهجوم الذي وقع خلال حفل موسيقى في مانشستر أرينا .

وأبلغت ماي تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” “أتحدث مع الشرطة بشأن التحقيق المتواصل وهم وأجهزة الأمن يعملون على نحو جلي لتحديد ما إذا كانت هناك مجموعة أكبر من الأشخاص شاركت في هذا الحادث على وجه الخصوص”.

من جهة أخرى قالت شرطة لندن اليوم، الثلاثاء، إنها ستراجع الترتيبات الأمنية المتعلقة بكل المناسبات العامة في العاصمة البريطانية وستنشر المزيد من قوات الشرطة المسلحة خلال المناسبات الرياضية.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان “يراجع ضباط متخصصون من فرق التخطيط للأحداث وخبراء الأمن الوقائي بالتفصيل كل الخطط المتعلقة بالأحداث “المناسبات” القادمة في العاصمة.”

وأضافت الشرطة أنه سيتم نشر المزيد من قوات الشرطة المسلحة خلال مباريات في كرة القدم والرجبي هذا الأسبوع.