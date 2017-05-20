 الصين : لا سبب يمنع التحاور مع كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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الصين : لا سبب يمنع التحاور مع كوريا الشمالية

الصين : لا سبب يمنع التحاور مع كوريا الشمالية
المناطق_د ب أ

أكد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لو جيي الثلاثاء أنه “لا يوجد سبب لرفض إجراء حوار مع بيونغ يانغ رغم استمرارها في إطلاق صواريخ بالستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وصرح السفير للصحافيين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن تم خلالها بحث الملف الكوري الشمالي “ليس هناك سبب لعدم إجراء حوار في الوضع الراهن”، وأضاف “الحاجة إلى الحوار قوية جدا”.

وسئل عن احتمال فرض عقوبات جديدة فاعتبر أنها “قضية نظرية” مشددا على وجوب تنفيذ قرارات مجلس الأمن “في شكل تام”.

وتتفاوض الصين، الحليف الوحيد لبيونغ يانغ، والولايات المتحدة منذ أسابيع حول قرار جديد يشدد العقوبات على كوريا الشمالية.

وسبق أن أبدت واشنطن استعدادها للتحاور مع بيونغ يانغ شرط أن يتخلى نظامها الشيوعي عن برنامجيه النووي والبالستي.

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه، ندد مجلس الأمن الاثنين بإطلاق كوريا الشمالية الأحد لصاروخ “بوغوكسونغ 2” المتوسط المدى، متوعدا بتشديد العقوبات.

 

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