مجلس جامعة تبوك يقر إقامة الفصل الصيفي للعام 1437/1438هـ

رأس مدير جامعة تبوك الدكتور عبد العزيز بن سعود العنزي نيابةً عن صاحب المعالي وزير التعليم ورئيس مجلس جامعة تبوك الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة للعام الجامعي (1437/1438هـ) بحضور أصحاب السعادة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، والذي عُقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء بتاريخ (27/8/1438هـ) الموافق (23/5/2017م) بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة. وصرح الدكتور سمير بن موسى النجدي المتحدث الرسمي للجامعة بأن معالي مدير الجامعة استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس الموقرين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد وبعد أن أطلع الأعضاء على جدول أعمال الاجتماع ومناقشته اتخذ المجلس القرارات ومنها:المصادقة على قرارات التعيين الصادرة من معالي مدير الجامعة وعددهم (6) على مرتبة أستاذ مساعد من مبتعثي الجامعة بعد حصولهم على الدرجة العلمية من الجهات المبتعثين لها ومباشرتهم العمل في الجامعة ، المصادقة على قرارات الابتعاث والتدريب الصادرة من معالي مدير الجامعة بعدد إجمالي (20) مبتعثاً لدراسة مرحلة اللغة ومرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه في داخل المملكة وخارجها في عدد من التخصصات ، الموافقة على منح درجة البكالوريوس والماجستير للطلاب والطالبات المتخرجين فعلياً في الفصل الثاني للعام الجامعي (1437/1438هـ) ، الموافقة على اقامة الفصل الصيفي للعام الجامعي (1437/1438هـ) حيث يبدأ التسجيل بالفصل الصيفي بمشيئة الله يوم الأحد 9/9/1438هـ، على أن يبدأ الفصل الصيفي يوم الاحد الموافق 8/10/1438هـ. الموافقة على نشرة القبول الخاصة بالتقديم على جامعة تبوك للعام الجامعي (1438/1439هأ) على أن يبدأ التسجيل في 9/10/1438هـ حسب تفاصيل القبول الموضحة في نشرة القبول