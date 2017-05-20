مجلس التعاون يشيد بجهود الداخلية البحرينية في عملية الدراز

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالجهود الدؤوبة والمميزة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين لملاحقة المخالفين للقانون حماية لأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وقال : إن العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز، وما أسفرت عنه من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين والهاربين من وجه العدالة، أثبتت كفاءتها وجاهزيتها واستعدادها التام لأداء واجبها الوطني في الحفاظ على سلامة وأمن مملكة البحرين، ووضع حد لانتهاك القوانين المرعية من قبل عناصر ارهابية لا تريد لمملكة البحرين خيرا، وتسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأعرب الدكتور الزياني عن اعتزازه وتقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها معالي وزير الداخلية البحريني الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في الإشراف والمتابعة على الخطط الأمنية الرامية الى كشف الخلايا الإرهابية وملاحقة عناصر الاجرام والارهاب والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.