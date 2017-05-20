الثقفي يكرم لجان مشروع ” كيف نكون قدوة ” بتعليم جدة ويشيد بجهودهم

كرم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم الثلاثاء، فريق عمل مشروع “كيف نكون قدوة؟” بنين وبنات، على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بحضور مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية والمدير التنفيذي للمشروع بالإدارة الدكتور معجب الزهراني ومديري الادارات والأقسام ومكاتب التعليم ومنسقي ومشرفي ومشرفات المشروع.

وهنأ الثقفي في بداية كلمته القيادة الحكيمة والوطن على ما تحقق من إنجاز ونجاح سياسي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية، مؤكدا أن ذلك يثبت مكانة وطننا وأنه “قدوة” ويمثل الثقل والعمق للعالم الإسلامي والعربي.

وهنأ الثقفي في كلمته مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على نجاح مشروع “كيف نكون قدوة؟” والذي كان المشروع الأميز والأشمل لهذا العام كونه تحول إلى مشروع قيمي استمد حضوره وقوته من دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة ولقي أصداء رائعة في المجتمع وترك أثرا بناء في الميدان التعليمي، وأضاف الثقفي أن عوامل نجاح المشروع الذي تضافرت فيه جهود الجميع جعلت الإدارة العامة للتعليم بجدة تتبنى وضع خطة لإستدامة المشروع وسترفع لمقام أمارة المنطقة مقدما شكره الجزيل لجميع القائمين على المشروع من مساعدي مدير التعليم والمدير التنفيذي للمشروع وأمينة المشروع وجميع المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس الذين أسهموا بجهدهم وعطائهم لإيصال أهداف وأفكار المشروع وإنجاحه بشكل لافت.

وكان حفل تكريم فريق عمل مشروع “كيف نكون قدوة؟” قد بدىء بآي من الذكر الحكيم ثم كلمة المدير التنفيذي للمشروع الدكتور معجب الزهراني ، شكر فيها المدير العام للتعليم على دعمه واهتمامه الذي ساهم في إنجاح المشروع وكان خاتمته تتويج المدير العام بلقب “شخصية العام”، منوها بجهود الجميع في اللجنة المركزية والتنفيذية وكافة المشرفين والمشرفات على ما قدموه من تفاني وإخلاص في عملهم راجيا لهم التوفيق والسداد.

وفِي كلمة المكرمين، التي ألقتها نيابة عنهم، أمينة اللجنة الدكتورة جواهر مهدي، شكرت بدورها ما تحقق من إنجاز وتميز مشيدة في الوقت ذاته بعمق وأهمية المشروع الذي لاقى تجاوبا وتفاعلا من كافة أطياف المجتمع.

وفِي ختام الحفل كرم المدير العام المحتفى بهم بالدروع التذكارية وشهادات التقدير