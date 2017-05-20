 محطة وزن متنقلة لضبط الشاحنات الهاربة بالمزاحمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

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محطة وزن متنقلة لضبط الشاحنات الهاربة بالمزاحمية

محطة وزن متنقلة لضبط الشاحنات الهاربة بالمزاحمية
المناطق_الرياض
بدأت إدارة النقل بمحافظة المزاحمية بالتعاون مع المرور بتنفيذ حملة في المحافظة على الشاحنات الهاربة من محطة الوزن الثابتة عبر طرق بديلة لا توجد بها محطات للوزن، بتوجيه من مدير الإدارة العامة للطرق والنقل المهندس سلمان الضلعان . 
وأوضح المشرف على محطة الأوزان بمحافظة المزاحمية خالد البكران أن محطة الوزن المتنقلة تعمل على فترات مختلفة وفي مواقع متفرقة من طرق المحافظة بهدف تطبيق الأنظمة والحفاظ على الطرق من أضرار الحمولات المخالفة المسببة لتلفيات الطرق . 
وأفاد البكران أنه في حال رصد المخالفات يتم تسجيل المخالفة الخاصة بهذه الحمولة . ويطبق بحقها نظام المخالفات الوزن الخاصة بوزارة النقل . هذا وقد حذرت وزارة النقل سائقي الشاحنات من محاولة الهروب من الطرق التي توجد بها محطات وزن الشاحنات إلى الطرق البديلة  للمرور بالحمولة الزائدة، مهددة بتطبيق العقوبة النظامية بحق المخالفين.  
 
يذكر أن الحمولات الزائدة للشاحنات تؤثر سلباً على العمر الافتراضي لطبقات الأسلفت السفلية والعلوية مسببة تموجات الأسفلت مما يشكل خطرا على اتزان كافة المركبات المستخدمة للطريق، كما أنها تقلل من العمر الافتراضي للجسور مما يتطلب صيانة متكررة لها . 
كما تسبب زحام وعرقلة للحركة المرورية داخل طرق المحافظة. 

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